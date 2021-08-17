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17.08.2021 04:42
Рубрика: Общество

Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал людям, ранее привившимся препаратом Pfizer, вакцинироваться еще и российским препаратом "Спутник Лайт", чтобы защитить себя от штамма "дельта". Ученый отметил, что в этом случае будет образовываться более широкий спектр антител.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Ранее сообщалось, что эффективность вакцины Pfizer против штамма "дельта" всего 40 процентов, а у "Спутника V" - в два раза больше - 83 процента. "Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer "Спутником Лайт" вполне логичен", - приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт", которая является векторной.

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