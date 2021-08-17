Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Ольги Васильевой в должности президента Российской академии образования (РАО).

Президентом РАО Васильева была избрана на общем собрании членов академии 30 июня.

По словам Васильевой, в условиях цифровой трансформации система образования формирует новые вызовы, а академия должна очень точно и быстро на них реагировать.

"Обновление системы образования должно поддерживаться наукой, - уверена она. - Академия должна развиваться как главная организация в сфере развития наук об образовании. Образование - основа любого направления деятельности. Поэтому так важна поддержка фундаментальных исследований в этой области".

По мнению президента РАО, педагогическая наука должна быть включена в траекторию научно-технологического развития страны.

"Это одна из первых и важнейших задач и залог обеспечения динамичного и сбалансированного движения вперед", - подчеркнула Васильева.