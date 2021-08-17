Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова развивать инициативу по признанию сданных в РФ ПЦР-тестов и документов о вакцинации от COVID-19 не только со странами ближнего, но и дальнего зарубежья. По ее словам, с партнерами по Евразийскому союзу это работа уже идет.

"Вы наверняка знаете о цифровом приложении "Путешествую без COVID", и на сегодняшний день есть все основания эту инициативу развивать. Более того, как вы знаете, мы сами выступаем противниками такого рода ограничений, которые создают препятствия для передвижения людей", - сказала она в ходе круглого стола "Санитарный щит страны - безопасность для граждан", который проходит в штабе общественной поддержки "Единой России".

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что сейчас при выезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. Он предложил на пространстве Евразийского экономического союза обеспечить признание ПЦР-тестов, сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. "Так, чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС - имели бы уже признаваемый там QR-код", - сказал он.