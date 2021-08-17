Новости

Бывший первый вице-президент Афганистана объявил себя главой государства 17:36
Джабаров: Обвинения перед выборами приведут к проблемам в работе ОБСЕ 17:34
Гидрометцентр предупредил россиян об экстремальной жаре 17:33
Посол РФ в Кабуле: Талибы снова гарантировали безопасность дипмиссии 17:31
Штайнмайер заявил об ответственности ФРГ за происходящее в Афганистане 17:29
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за запрещенный контент 17:28
В Москве в среду выпадет треть месячной нормы осадков 17:23
Российских студентов, возможно, будут тестировать на коронавирус 17:20
Экс-губернатору Ивану Белозерцеву продлили арест на три месяца 17:09
В Ивановской области 10 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:06
Избрана мера пресечения замдиректору центра отдыха, где отравился 31 ребенок 17:06
Слуцкий: Позиция европарламентариев по Афганистану не выдерживает критики 16:48
Захарова: Отказ Люксембурга в лицензии RT - нарушение свободы слова 16:43
Российские офицеры проверят военные объекты в Литве и на Кипре 16:36
Талибы заявили, что США должны полностью вывести свои войска до 11 сентября 16:21
В Киеве задержаны националисты, разломавшие инсталляции в советском стиле 16:20
В Москве байкер насмерть сбил прохожего 16:18
СК показал место крушения самолета Ил-112В в Московской области 16:17
Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 16:05
Рубрика: Власть

Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID

Текст: Айсель Герейханова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия готова развивать инициативу по признанию сданных в РФ ПЦР-тестов и документов о вакцинации от COVID-19 не только со странами ближнего, но и дальнего зарубежья. По ее словам, с партнерами по Евразийскому союзу это работа уже идет.

Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Попова рассказала о пятой российской вакцине от COVID-19

"Вы наверняка знаете о цифровом приложении "Путешествую без COVID", и на сегодняшний день есть все основания эту инициативу развивать. Более того, как вы знаете, мы сами выступаем противниками такого рода ограничений, которые создают препятствия для передвижения людей", - сказала она в ходе круглого стола "Санитарный щит страны - безопасность для граждан", который проходит в штабе общественной поддержки "Единой России".

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что сейчас при выезде в ряд стран требуется сдавать по несколько ПЦР-тестов подряд. Он предложил на пространстве Евразийского экономического союза обеспечить признание ПЦР-тестов, сданных в России, а также полученных на Госуслугах QR-кодов. "Так, чтобы выезжающие из России граждане могли сдать один тест в аэропорту, а к моменту прибытия в государство ЕАЭС - имели бы уже признаваемый там QR-код", - сказал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Вице-премьеры Партии "Единая Россия" Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Вузы начнут учебный год в гибридном формате
Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите