Горбачев призвал извлечь уроки из происходящего в Афганистане

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Америке надо было раньше признать свою неудачу в Афганистане, а сейчас главное - извлечь уроки из происходящего там.

"Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества", - цитирует РИА Новости слова политика.

Он подчеркнул, что "надо было признать неудачу еще раньше​​​. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок".

В 1988-1989 годах прошел вывод советских войск из Афганистана, начатый по инициативе Горбачева. Как он неоднократно отмечал, решение об этом принималось после многочисленных обсуждений, при поддержке народа, политического и военного руководства СССР.

Вывод советских войск был завершен 15 февраля 1989 года.

Войска международной коалиции под руководством США в этом году спешно покинули Афганистан в течение считаных месяцев. Изначально вывод планировалось осуществить до 11 сентября 2021 года, символически привязав завершение операции к годовщине атак в США 11 сентября 2001 года, однако ввиду активизации наступления талибов вывод был завершен раньше намеченного срока. В настоящее время почти весь Афганистан находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ).