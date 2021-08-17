Новости

Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
В Кабуле женщины вышли на демонстрацию 14:13
Минск и Москва практически согласовали пакет интеграционных документов 14:07
СК возбудил дело против сотрудника прокуратуры Приморского края 13:47
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по расследованию крушения Ил-112В 13:46
Путин призвал решить вопрос обманутых дольщиков в Ивановской области 13:44
Пострадавшие от паводка или пожара жители ДФО получат выплаты до 1 сентября 13:30
Белорусские юристы оценили сумму ущерба от гитлеровской оккупации 13:27
Михаил Мишустин 19-20 августа посетит Киргизию 13:11
В Вене осудили 54 человека за распространение коронавируса 13:06
Горбачев призвал извлечь уроки из происходящего в Афганистане 13:05
Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников 12:59
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам 12:52
Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео 12:48
В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары 12:48
Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья 12:46
Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования 12:40
Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29% 12:38
Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 13:05
Рубрика: Власть

Горбачев призвал извлечь уроки из происходящего в Афганистане

Текст: Константин Волков

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Америке надо было раньше признать свою неудачу в Афганистане, а сейчас главное - извлечь уроки из происходящего там.

"Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества", - цитирует РИА Новости слова политика.

Он подчеркнул, что "надо было признать неудачу еще раньше​​​. Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок".

В 1988-1989 годах прошел вывод советских войск из Афганистана, начатый по инициативе Горбачева. Как он неоднократно отмечал, решение об этом принималось после многочисленных обсуждений, при поддержке народа, политического и военного руководства СССР.

Вывод советских войск был завершен 15 февраля 1989 года.

Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане

Войска международной коалиции под руководством США в этом году спешно покинули Афганистан в течение считаных месяцев. Изначально вывод планировалось осуществить до 11 сентября 2021 года, символически привязав завершение операции к годовщине атак в США 11 сентября 2001 года, однако ввиду активизации наступления талибов вывод был завершен раньше намеченного срока. В настоящее время почти весь Афганистан находится под контролем движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Власть Позиция В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите