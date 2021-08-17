Инспекторы РФ посетили военные объекты в Литве и на Кипре

Наши офицеры должны были убедиться, что литовский гарнизон живет обычной жизнью, и там не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. Местные военные этому контролю не препятствовали. Они провели коллег по гарнизону и давали необходимые пояснения по личному составу, вооружению и технике.
Одновременно с Литвой такая же инспекция проводилась на Кипре. Российские контролеры организовали ее по традиционной схеме: осмотр военного объекта и информация командования о воинской части. Венский документ дает международным инспекторам право получать ее прямо на месте. Единственное ограничение - гости не должны отвлекать личный состав от службы и занятий и ограничить свой интерес согласованной с местными военными территорией.
После выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и вынужденной аналогичной процедуры России сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности ограничивается только Венским документом 2011 года.