Во вторник, 17 августа, группа инспекторов из России побывала на одном из военных объектов в Литве. Начальник национального Центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков объяснил, что подобные командировки организуют для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Такой международный контроль предусмотрен Венским документом от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Наши офицеры должны были убедиться, что литовский гарнизон живет обычной жизнью, и там не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. Местные военные этому контролю не препятствовали. Они провели коллег по гарнизону и давали необходимые пояснения по личному составу, вооружению и технике.

Одновременно с Литвой такая же инспекция проводилась на Кипре. Российские контролеры организовали ее по традиционной схеме: осмотр военного объекта и информация командования о воинской части. Венский документ дает международным инспекторам право получать ее прямо на месте. Единственное ограничение - гости не должны отвлекать личный состав от службы и занятий и ограничить свой интерес согласованной с местными военными территорией.

После выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и вынужденной аналогичной процедуры России сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности ограничивается только Венским документом 2011 года.