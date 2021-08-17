Intel раскрыла дизайн видеокарты Arc необычным способом

Фото: принтскрин с YouTube
Компания Intel запустила в небо тысячу дронов с подсветкой, чтобы продемонстрировать, как выглядит игровая видеокарта новой серии Arc.
Во время специального мероприятия в небе появились логотипы компании и ноутбуки. А также новинка - дискретная видеокарта с двумя девятилопастными вентиляторами.
We’ve painted pixels in the sky with 1,000 Intel drones. Now, that’s a visual experience. What will you create next? https://t.co/FYeygLy6Oh #IntelArc #inteldrones #inteldronelightshows #dronelightshows pic.twitter.com/c0Q4ycNYVS— Intel Graphics (@IntelGraphics) August 17, 2021
Новая серия Intel Arc Alchemist основана на графических процессорах DG2, имеющих микроархитектуру Xe-HPG. Видеокарта получит GPU c 512 исполнительными модулями и 16 Гбайт памяти.