Intel раскрыла дизайн видеокарты Arc необычным способом

Компания Intel запустила в небо тысячу дронов с подсветкой, чтобы продемонстрировать, как выглядит игровая видеокарта новой серии Arc.

Во время специального мероприятия в небе появились логотипы компании и ноутбуки. А также новинка - дискретная видеокарта с двумя девятилопастными вентиляторами.

Новая серия Intel Arc Alchemist основана на графических процессорах DG2, имеющих микроархитектуру Xe-HPG. Видеокарта получит GPU c 512 исполнительными модулями и 16 Гбайт памяти.