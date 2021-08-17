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Intel раскрыла дизайн видеокарты Arc необычным способом

Текст:   Виктория Чернышева
17.08.2021,  
16:33
Фото: принтскрин с YouTube Фото: принтскрин с YouTube
Фото: принтскрин с YouTube

Компания Intel запустила в небо тысячу дронов с подсветкой, чтобы продемонстрировать, как выглядит игровая видеокарта новой серии Arc.

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Во время специального мероприятия в небе появились логотипы компании и ноутбуки. А также новинка - дискретная видеокарта с двумя девятилопастными вентиляторами.

Новая серия Intel Arc Alchemist основана на графических процессорах DG2, имеющих микроархитектуру Xe-HPG. Видеокарта получит GPU c 512 исполнительными модулями и 16 Гбайт памяти.

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