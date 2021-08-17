Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам

Власти Испании готовы временно принять у себя часть граждан Афганистана, которые сотрудничали со странами ЕС при правительстве бежавшего из страны Ашрафа Гани. о конкретном количестве переселенцев разговор пока не идет.

"Испания предлагает высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые работали для Европейского союза, до их распределения между странами-членами", - цитирует РИА Новости заявление премьера Испании Педро Санчеса, опубликованное на официальном аккаунте в соцсетях.

Из Сарагосы вылетели два военно-транспортных самолета, которые заберут представителей испанского посольства, иных граждан Испании, а также афганцев, которые с ними сотрудничали, и их семьи. Обойдется ли при этом одним рейсом - пока неизвестно.