Новости

В ВВС США подтвердили гибель людей в вылетевших из Кабула самолетах 00:43
"Монако" проиграл "Шахтеру" в первом матче квалификации Лиги чемпионов 17.08.2021
Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам 17.08.2021
"Бавария" обыграла "Боруссию" и завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021
Сирийская женщина погибла при обстреле турецкой артиллерии 17.08.2021
Фармацевту грозит более ста лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации 17.08.2021
Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии 17.08.2021
Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных 17.08.2021
СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 17.08.2021
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 17.08.2021
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 17.08.2021
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 17.08.2021
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 17.08.2021
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 17.08.2021
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать 17.08.2021
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район 17.08.2021
США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках 17.08.2021
Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России 17.08.2021
ПФР назвал пять основных причин отказа в пособии для родителей-одиночек 17.08.2021
Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане 17.08.2021
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября 17.08.2021
"Бесшовным ковром" уложили асфальт на всей территории острова Балчуг 17.08.2021
"Автотор" начал выпуск городского кроссовера Genesis GV70 17.08.2021
Талибы рассказали на пресс-конференции о своем видении Афганистана 17.08.2021
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря 17.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 23:44
Рубрика: В мире

Испания предоставит временное убежище работавшим с ЕС афганцам

Власти Испании готовы временно принять у себя часть граждан Афганистана, которые сотрудничали со странами ЕС при правительстве бежавшего из страны Ашрафа Гани. о конкретном количестве переселенцев разговор пока не идет.

Фото: Courtesy of Defense One/Handout via REUTERS
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек

"Испания предлагает высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю временно принять афганцев, которые работали для Европейского союза, до их распределения между странами-членами", - цитирует РИА Новости заявление премьера Испании Педро Санчеса, опубликованное на официальном аккаунте в соцсетях.

Из Сарагосы вылетели два военно-транспортных самолета, которые заберут представителей испанского посольства, иных граждан Испании, а также афганцев, которые с ними сотрудничали, и их семьи. Обойдется ли при этом одним рейсом - пока неизвестно.

В мире Европа Испания В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана