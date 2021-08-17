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17.08.2021 22:48
Рубрика: В мире

Израиль нанес ракетный удар по территории Сирии

Армия Израиля нанесла очередной ракетный удар по территории Сирии. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах арабской республики, на этот раз под огонь попал военный объект в провинции Кунейтра.

По его данным, Израиль атаковал объект в Карс ан-Нафаль тремя ракетами. Кроме того, также был нанесен удар по штабу 90-й бригады сирийской армии. Он располагается на востоке провинции Кунейтра.

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На данный момент информации о погибших и раненых нет. Однако, как отметил источник, в результате атаки нанесен материальный ущерб.

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