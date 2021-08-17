К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны"

К объявлению новой даты российской премьеры "Дюны" на YouTube вышел новый промо-ролик картины.

Новых кадров на видео не представлено.

Проект с ультра-звездным кастом расскажет историю о планете Арракис - самой опасной во вселенной. На ней нет ничего, кроме песка, палящего солнца, огромных монстров и невероятно ценного ресурса - меланжа - из-за которого разгорается межгалактический конфликт.

Старт проката назначен на 16 сентября, что на месяц раньше чем в США.

Ранее стало известно, что Вильнёв в сиквеле собирается главным действующим лицом сделать героиню Зендеи.