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"Веном 2": постеры и новая дата премьеры 16:15

К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны"

Новости
    17.08.2021, 17:58
Текст:   Богдан Бобров

К объявлению новой даты российской премьеры "Дюны" на YouTube вышел новый промо-ролик картины.

Фото: WDSSPR
"Веном 2": постеры и новая дата премьеры

Новых кадров на видео не представлено.

Проект с ультра-звездным кастом расскажет историю о планете Арракис - самой опасной во вселенной. На ней нет ничего, кроме песка, палящего солнца, огромных монстров и невероятно ценного ресурса - меланжа - из-за которого разгорается межгалактический конфликт.

Старт проката назначен на 16 сентября, что на месяц раньше чем в США.

Ранее стало известно, что Вильнёв в сиквеле собирается главным действующим лицом сделать героиню Зендеи.

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