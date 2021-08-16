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Дени Вильнёв: Пол Атрейдес не будет главным героем в новой "Дюне"

Новости
    16.08.2021, 13:54
Текст:   Козьма Лоханкин

Как известно, грядущий фильм "Дюна" Дени Вильнёва, который, по последним данным, выйдет в России 14 октября, будет только первой частью дилогии, основанной на романе Фрэнка Герберта.

Фото: kinopoisk.ru
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Сначала планировалось снимать оба фильма один за другим без перерыва, однако с учётом новых реалий, похоже, многое зависит от кассового успеха первой ленты.

Между тем Дени Вильнёву не терпится вернуться к съёмкам фантастической саги. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Il Venerdì di Repubblica, которое цитирует Collider.

И сделал очень неожиданное признание: главным героем второй картины станет... Чани в исполнении Зендеи.

Фото: kinopoisk.ru
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Соответственно, Пол Атрейдес, которого играет Тимоти Шаламе очевидно, отойдёт на второй план и, в соответствии с требованиями времени, уступит место даме.

Отметим, Пол был единоличным протагонистом у Герберта. Чани Кайнз - девушка из числе фременов, возлюбленная Пола - персонаж в романе значимый, но второстепенный.

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