Опубликован новый постер "Дюны"

Постепенно (хотелось бы сказать: "но неуклонно", но в этом уверенности в наше время, увы, быть не может) близится российская премьера фильма Дени Вильнёва "Дюна", назначенная на 14 октября.

А пока фанатов Фрэнка Герберта и просто любителей масштабной фантастики задабривают валом промо-материалов - от красочных постеров с персонажами до впечатляющих трейлеров.

Встречайте новый официальный постер, опубликованный в официальном аккаунте фильма в Twitter: