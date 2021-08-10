Опубликован новый постер "Дюны"

Постепенно (хотелось бы сказать: "но неуклонно", но в этом уверенности в наше время, увы, быть не может) близится российская премьера фильма Дени Вильнёва "Дюна", назначенная на 14 октября.
А пока фанатов Фрэнка Герберта и просто любителей масштабной фантастики задабривают валом промо-материалов - от красочных постеров с персонажами до впечатляющих трейлеров.
Встречайте новый официальный постер, опубликованный в официальном аккаунте фильма в Twitter:
See the future. #DuneMovie coming October 22. pic.twitter.com/D9AyWfyIeR— DUNE (@dunemovie) August 9, 2021