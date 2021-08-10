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Опубликован новый постер "Дюны"

Новости
    10.08.2021, 13:25
Текст:   Козьма Лоханкин

Постепенно (хотелось бы сказать: "но неуклонно", но в этом уверенности в наше время, увы, быть не может) близится российская премьера фильма Дени Вильнёва "Дюна", назначенная на 14 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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А пока фанатов Фрэнка Герберта и просто любителей масштабной фантастики задабривают валом промо-материалов - от красочных постеров с персонажами до впечатляющих трейлеров.

Встречайте новый официальный постер, опубликованный в официальном аккаунте фильма в Twitter:

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