Кабмин выделит более 21 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство направит еще свыше 21 миллиарда рублей для выплаты ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет, живущих в малообеспеченных семьях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это дополнительные средства к 254 миллиардам, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации", - заявил глава кабмина на заседании.

Такая адресная помощь, подчеркнул он, важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье.

"Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", - указал Мишустин.