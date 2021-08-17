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17.08.2021 12:33
Рубрика: Власть

Кабмин выделит более 21 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство направит еще свыше 21 миллиарда рублей для выплаты ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет, живущих в малообеспеченных семьях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

"Это дополнительные средства к 254 миллиардам, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации", - заявил глава кабмина на заседании.

Фото: iStock
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей

Такая адресная помощь, подчеркнул он, важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Ее размер зависит от финансовой ситуации в конкретной семье.

"Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", - указал Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Декретные и пособия на ребенка

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