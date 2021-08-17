Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации

В России активизировались финансовые мошенники, выдающие себя за микрофинансовые организации (МФО). Набор их практик широк - от сайтов, берущих плату за "помощь" в получении микрозаймов, которые никто не брал, до перечисления микрозаймов на счета людям, которые даже не заходили в МФО. В том, как не стать жертвой таких мошенников, разбиралась "Российская газета".

Часто утечка персональных данных происходит, когда при подборе займа гражданин обращается к недобросовестным посредникам или подает заявку на кредит на сторонних сайтах. Фото: Сергей Михеев

Как ранее писала "РГ", в редакцию обратился житель Твери, который работает инженером на местном производстве. Ему на счет "из ниоткуда" пришли 45 тысяч рублей. В банке вернуть деньги обратно ему не удалось, сотрудники кредитной организации сообщили, что в переводе не было никаких реквизитов. Через неделю ему позвонили из далекого заполярного города, представились МФО и спросили, как он будет погашать заем. Естественно, с процентами.

В этом случае схема мошенников заключается в оформлении кредитов на третьих лиц с помощью украденных персональных данных. Чаще всего утечка происходит, когда при подборе займа гражданин обращается к недобросовестным посредникам или подает заявку онлайн не на сайте или в приложении банка, а на сомнительных сторонних ресурсах, например, сайтах-агрегаторах.

Однако конфиденциальная информация может быть похищена и в результате кибератак на банки. Например, в последнее время участились случаи, когда мошенники пытаются взломать профили россиян на портале госуслуг, чтобы получить доступ к загруженным туда документам.

При этом ни в Банк России, ни в саморегулируемую организацию "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") жалоб и обращений на такие мошеннические практики не поступало, сообщили "РГ" их представители.

Без знания полных реквизитов заемщика поступление денег на счет невозможно. Значит, эти данные были или куплены, или украдены

"В поддержку того, что речь может идти не о легальных игроках, а о "черных" кредиторах, свидетельствует следующее: во-первых, без знания паспортных данных в деталях такие договоры не востребуемы в части возврата, а значит, здесь также может иметь место воровство или продажа персональных данных потребителей финансовых услуг. Во-вторых, и это даже более первостепенно, без знания полных реквизитов заемщиков перечисление на счет технологически невозможно. Да, существует возможность перевода на карту по номеру телефона, но лишь три МФО на сегодняшний день осуществляют на регулярной основе переводы физлицам по номерам телефона, а не номерам карт", - говорит директор СРО "МиР" Елена Стратьева.

По ее словам, сейчас распространены еще несколько мошеннических практик псевдо-МФО. Это непосредственно мошеннические займы (оформляются третьими лицами по чужим скомпрометированным паспортным данным), а в последние месяцы появились обращения, связанные с недобросовестными практиками кредитных посредников (когда сайты-витрины взимают плату с потребителей за "помощь в получении ссуды", которую человек не оформляет). "Они поступают в СРО в последние месяцы в достаточном большом количестве, но не от потребителей финансовых услуг непосредственно, а со стороны МФО, к которым обращаются потребители", - говорит Стратьева.

Финансовая грамотность

Ольга Дайнеко, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Что делать, если на ваш счет неожиданно поступили деньги, а впоследствии вы узнали, что на вас оформили займ, по которому уже набежали проценты?

1. Ни в коем случае не тратьте поступившие деньги.

2. Как можно быстрее обратитесь в банк с заявлением об ошибочном поступлении средств и готовности их возврата отправителю (банк не может сам вернуть деньги, но заявление поможет подтвердить ваше намерение о возврате) и запросите выписку о данных отправителя денежных средств.

3. Зарегистрируйте в полиции заявление о факте мошенничества (взять квиток о регистрации нужно для дополнительного доказательства своей добропорядочности).

4. Сделайте запрос через госуслуги о держателях своей кредитной истории и закажите в этих организациях свою кредитную историю (чтобы посмотреть, отражены ли там сведения об этом микрозайме).

5. Обратитесь в МФО с претензией (направьте через интернет и почтой) с требованием о признании договора недействительным, об отзыве своих персональных данных и запрете на их обработку и передачу, а также об исключении недостоверных сведений из БКИ. Дополнительно укажите, что поступившие средства ошибочно зачислены, и выразите готовность их возвратить по запросу отправителя.

6. Если ответа от МФО не последует, подайте исковое заявление в суд. Оно подается по своему месту жительства, но для этого нужно предъявить требования о прекращении незаконной обработки персональных данных и признании договора займа незаключенным, исключить недостоверные данные из БКИ.

7. Подайте в Роскомнадзор жалобу на МФО о незаконном использовании персональных данных.