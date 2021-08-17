Кардиолог назвала три способа снижения давления без лекарств

При незначительном повышении давления улучшить состояние пациента можно без медикаментозной терапии. Несколько простых способов позволят на время облегчить симптомы гипертонии.

Как сообщила агентству "Прайм" кардиолог Екатерина Савченко, для улучшения самочувствия нужен свежий воздух, то есть в помещении надо открыть окна. Затем больного следует попросить снять тесную одежду и лечь в положение, когда голова немного приподнята.

"Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача", - подчеркивает специалист.

Выделить конкретную причину повышения артериального давления могут лишь кардиологи и потому необходимо регулярно проходить медицинские обследования.

В качестве терапии кардиолог посоветовала вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек - употребления алкоголя и курения, снизить потребление соли, а также больше есть свежих овощей и фруктов - до 400 грамм в сутки. Благотворно влияют на организм пешие прогулки и умеренные физические нагрузки. Причем все эти меры должны рассматриваться только в единстве с назначенной врачом медикаментозной коррекцией.

Кстати

Мало кто знает, что прерывание дыхания и храп во сне (sleep-apnea) приводят к повышению ночного артериального давления. Поэтому очень важно ложиться спать в проветренном помещении, до полуночи и отключив все гаджеты.