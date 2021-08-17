Каждый пятый безработный в России не старше 25 лет

Их средний возраст два года назад составлял, по данным Росстата, 35,5 года. А сейчас перевалил за 37. Каждый пятый безработный - не старше 25 лет. Почти столько же тех, кому за пятьдесят.
И это люди, которые официально встали на учет в службы занятости, отчаявшись самостоятельно и быстро найти работу.
Так что же мешает это сделать молодежи со средне-специальным и высшим образованием? Здесь все зависит от отрасли. В строительстве серьезную конкуренцию нашей молодежи составляют мигранты. В Иркутской области, например, в первый год лишь 52 процента выпускников строительных колледжей устраиваются на работу.
Похожая ситуация и у молодых специалистов-аграриев. А в ближайшие десять лет многим придется снова пойти учиться. Уже сейчас в восьми из десяти предложений для агрономов от претендентов требуется знание технических и цифровых программ. Ведь им предстоит управлять бригадами роботов на полях и анализировать "большие данные".
Радует то, что в целом безработица все-таки снижается. До 4,8 процента в июне, сообщал Росстат. Она стала на 1,4 процента меньше, чем в июне 2020-го. За этой сухой цифрой - более миллиона человек, которые нашли работу. В том числе благодаря и новой госпрограмме.
Современный агроном должен уметь обращаться с Big Data и базами данных
Все большую важность для них приобретает умение обращаться с Big Data и базами данных. Эти технические навыки требуются от кандидатов на ключевые позиции в российских сельхозкомпаниях, выяснили аналитики Россельхозбанка. Они изучили вакансии на платформе "Свое Фермерство", где размещено более 10 тысяч предложений о работе в агропромышленном комплексе.
В восьми из десяти предложений для агрономов указано обязательное знание технических программ. Каждая шестая содержит требование опыта работы с картографическими данными ГИС, геоинформационными системами и базами данных. Под влиянием цифровизации агрономы становятся аналитиками данных. "Им приходится анализировать информацию с датчиков или спутниковых снимков полей", - пояснила директор Центра развития финансовых технологий банка Елена Батурова.
Точное земледелие становится самостоятельным направлением в агробизнесе. Дилеры и вендоры сельскохозяйственной продукции и оборудования переходят в разряд технических маркетологов. "Производители продукции АПК с каждым годом нанимают все больше инженеров, специалистов по данным, разработчиков", - сообщила Батурова.
В ближайшее десятилетие ключевую роль для роста производительности труда будут играть искусственный интеллект, компьютерное зрение и робототехника. Некоторым специалистам в сельском хозяйстве потребуется переподготовка. По прогнозам банка, многие профессии потребуют навыков управления парком роботов. Полностью автоматизированная уборка урожая станет реальностью. Большие надежды связывают и с применением роботов для прополки и дронов для контроля за ростом растений, внесения удобрений.
"А в перспективе трех - пяти лет, пока цифровые технологические платформы не станут интуитивно понятными, а роботы - полностью автономными, основная ставка будет сделана на людей, имеющих навыки работы на цифровых платформах и анализа данных", - прогнозируют аналитики.
Предприятиям компенсируют трудоустройство вставших на учет безработных
Такая федеральная программа работает пятый месяц. Она рассчитана на трудоустройство более 200 тысяч безработных. За каждого предприятие получает по три минимальных размера оплаты труда с учетом региональных и северных надбавок. Первый платеж - через месяц после приема на работу безработного, второй - через три месяца, третий - через полгода. К программе почти сразу подключились более 800 работодателей. И сейчас она продолжает активно развиваться в регионах.
Принимают в ней участие и работодатели Новосибирской области. В целом компенсация за каждого трудоустроенного составляет в регионе более 50 тысяч рублей. Программу координирует министерство труда и соцразвития, помогая работодателям с подбором кандидатов на трудоустройство.
Как сообщил министр Ярослав Фролов, заявки на участие в программе подали 246 работодателей, они заявили о почти 980 вакансиях. "Уже трудоустроено 205 безработных граждан", - отметил Фролов.
Для участия в программе работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России", указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.
В министерстве региона рассказали "РГ", что наибольшее количество работодателей, пожелавших стать участниками программы, ведут свою деятельность в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве. Есть среди них и крупные предприятия - птицефабрика, мясокомбинат, металлургический завод.
Наиболее востребованы разнорабочий, тракторист, грузчик, уборщик производственных и служебных помещений, водитель автомобиля, подсобный рабочий, швея.
Требуется кассир на 100 тысяч
На портале по подбору специалистов SuperJob размещено 300 вакансий кассиров и кассиров-консультантов только в Новосибирской области с зарплатой от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.
В дефиците воспитатели: именно в коронакризис стали популярны такие профессии, как онлайн-няня, онлайн-репетитор. Средняя зарплата в этой сфере - 25 тысяч рублей в месяц.
На Зарплате.ру отмечают, что из-за отсутствия мигрантов не снижается спрос на рабочий персонал. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе в разных регионах безуспешно ищут работников без опыта работы для мытья котлов, кухонного инвентаря. Им готовы предоставлять питание и платить в среднем 28 тысяч рублей в месяц.
Растет спрос на курьеров. За год он увеличился в четыре раза, а среднее зарплатное предложение - в два раза. В Новосибирске курьер при полной занятости может зарабатывать до 65,5 тысячи рублей в месяц.
В Петербурге откроют кафе с бездомными работниками
Они станут официантами, закупщиками и помощниками поваров (с медсправками, конечно). Получив опыт, обитатели реабилитационных приютов смогут устроиться на постоянную работу и снять жилье. Такая система транзитного трудоустройства есть в других странах для возвращения бездомных к нормальной жизни.
Как пояснил директор "Ночлежки" Григорий Свердлин, стажировка в кафе рассчитана на три-четыре месяца. За год получить профессию и стабильную работу смогут до 20 человек. Вся прибыль от кафе пойдет на приюты для бездомных.
"Это будет самое обычное кафе, - рассказал "РГ" сотрудник "Ночлежки" Данил Краморов. - Посетители даже не догадаются, кто из персонала постоянный сотрудник, а кто - из приюта". Проект также поможет разрушить стереотип, что бомжи не хотят работать и уходить с улицы, надеются авторы идеи. Плюс социальный бизнес позволит самим благотворителям стать финансово более независимыми. Но в данном случае прибыль - не главное.
"Нам кажется, что это очень крутая идея, которая реально поможет нашим подопечным, - отмечают в "Ночлежке". - Возможно, в будущем она выйдет за рамки общепита. К примеру, можно создать небольшое производство для обучения бездомных рабочим профессиям".
Не исключено, говорят благотворители, что такое кафе станет хорошим примером для предпринимателей, которые начнут самостоятельно открывать подобный социальный бизнес. Насколько известно, в России таких проектов еще не было, хотя в Петербурге есть инклюзивные кафе, где работают люди с ментальными особенностями.
Сейчас благотворители ищут подходящее помещение в центре города, шеф-повара и управляющего, а также тех, кто может помочь с кухонным оборудованием, посудой и мебелью. Авторы идеи также объявили конкурс на лучшее название для будущего кафе в социальных сетях. Его участники предлагают варианты со смыслом и надеждой - "Новая жизнь", "Феникс", "Как дома".
В строительстве началась жесткая конкуренция за работников
Сейчас разрабатывают закон, который будет регулировать приглашение иностранных рабочих. А в регионах есть встречное предложение - решать проблему, развивая систему профобразования. Однако многие строители обе эти меры не считают выходом из кризиса. Но не лукавят ли они? Как же помочь отрасли, выясняли корреспонденты "РГ".
Диплом в никуда
В Иркутской области подготовку рабочих строительного профиля ведут 11 средних специальных учебных заведений, сообщили в минстрое региона.
В этом году они планируют выпустить 1,5 тысячи спецов - от монтажников и крановщиков до сварщиков и сантехников. А набор абитуриентов намерены увеличить. Через три года будет новое пополнение. Можно рассчитать, на сколько еще надо поднять набор, чтобы удовлетворить потребности отрасли. Однако, как признаются в минстрое, реальные нужды строительных компаний неизвестны. До 2020 года они уповали на иностранные кадры. И не направляли данные о вакансиях. "В первый год после учебы трудоустраиваются по профессии не более 52 процентов. В прошлом году - около трети выпускников", - отметили в минстрое Приангарья.
А до строительных площадок добираются и вовсе единицы. Многие занимаются прокладкой нефте-, газопроводов и обустройством месторождений. Их квалификация вполне устраивает работодателей. И молодым они щедро платят. Может, и другим строительным компаниям не стоит скупиться? С учетом, конечно, что возможности у них не такие, как в нефтянке.
Чартерный завоз
Замещение иностранцев россиянами в строительной отрасли происходит, но эти цифры незначительные, не стал скрывать директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов. И тут же сообщил, что в регионе иностранцев привлекать стало проще. Проблема с кадрами в регионе обострилась в 2021 года, когда все поняли, что границы быстро не откроют. А за год предстоит сдать 2,6 миллиона "квадратов" жилья, но и заниматься строительством Деревни Универсиады-2023 и Екатеринбургской кольцевой автдороги.
В феврале "Уральское объединение строителей", куда входит свыше 1,8 тысячи компаний, предложило организовать "зеленый коридор" для рабочих из СНГ. Дефицит кадров на тот момент составлял 40-50 процентов. "Больше всего нужны каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики", - комментировал ситуацию гендиректор саморегулируемой организации Сергей Ренжин.
Аналогичная ситуация была и в других регионах. Голос отрасли власти услышали: в апреле сняли ограничения на въезд в Россию граждан Азербайджана, Армении, Киргизии и Казахстана. А из стран с безвизовым режимом предложили приглашать по федеральному алгоритму. И опять закавыка: на уральские стройки всегда нанимались приезжие из Узбекистана и Таджикистана. Оформлялись к мелким подрядчикам и субподрядчикам, а те не проходили по критериям. Позвать иностранца на работу могла компания со штатом 250 человек и оборотом не менее двух миллиардов рублей в год. И снова пришлось просить отменить или смягчить входной ценз для приглашающей стороны. В мае в алгоритм внесли поправки: теперь привлекать иностранцев могут группы компаний и подрядчики, действующие в интересах генподрядчика. Это помогло стабилизировать ситуацию. А полугодие область закрыла с приростом ввода жилья на 150 процентов к тому же периоду 2020 года.
Власти Свердловской области отработали и свои региональные процедуры. Иностранцев, действительно, привлекать стало проще. Примерно раз в две-три недели межведомственная комиссия рассматривает заявки на организованный набор. Их утверждают в Москве. Потом составляют поименные списки и согласовывается процедура чартерных перевозок.
"Мы договорились с агентствами по внешнетрудовой миграции Узбекистана и Таджикистана о взаимовыгодном сотрудничестве, - подтверждает заместитель гендиректора "Уральского объединения строителей" Денис Снетков. - Агентства государственные, поэтому безвозмездно помогают привлекать кадры по заявкам".
Также они занимаются обучением персонала в стране исхода. Спустя три месяца слушатели получают документы.
Обойдемся сами
Состоящие исключительно из мигрантов строительные бригады в Белгородской области - явление, которое давно здесь не встречается. По словам экспертов регионального рынка, строительный комплекс не зависит от труда иностранцев. В последние годы доля занятых в отрасли мигрантов не набирала и одного процента от числа экономически активного населения региона. В других областях этот показатель превышает и 7-10 процентов. Так что белгородцам есть с чем сравнивать. И все даже такой небольшой показатель, как отмечают сами представители строительных организаций области, имеет большое значение. "Так уж сложилось, что специалисты из Украины прекрасно выполняли фасадные работы, а мигранты из Узбекистана - кровельные, - рассказывает руководитель управления продаж и перспективного развития Белгородской ипотечной корпорации Руслан Мухамедов. - Это сотни людей, и, конечно, теперь, когда их нет, нашим застройщикам приходится непросто".
По той ситуации, которая сложилась в регионах, просматривается два пути выхода из кадрового дефицита. И один дополняет другой. Первый - воспитывать свои кадры, а при сильной сети строительных колледжей - обеспечивать ими другие регионы. Но есть проблема.
На стройках требуются квалифицированные мастера - бетонщики, крановщики, каменщики, электрики. Обладают ли вчерашние студенты необходимыми навыками? Есть такое опасение у строительных компаний, что не обладают. Впрочем, если это и так, то поправимо.
Закрытые для трудовых мигрантов границы в строительных фирмах Белгородской области хоть и не сразу, но все-таки назвали шансом для своих. "А чтобы у молодых было мастерство, - отмечют в Белгороде, - нужно развивать наставничества. К мастеру прикреплять двух молодых, и через год каждый сможет уже работать самостоятельно".
Вторая "кочка" на этом пути - зарплата. Мигранты готовы работать за меньшие деньги, чем россияне. И сбивают уровень зарплат на рынках регионов. Как уже говорилось, работодателям надо избавляться от жадности. Вон на Белгородчине хороший мастер по укладке плитки зарабатывает свыше 100 тысяч в месяц. Есть квалификации с доходом и в 300 тысяч при средней зарплате в регионе около 40 тысяч. Перспективная эта отрасль для выбора профессии. Только надо так в регионе дело наладить, чтобы выпускники не маялись без работы.
Второй путь - мигранты. Но только те, которые точно необходимы. Как В Белгородской области - украинцы, мастера фасадов. Вот для таких и надо упрощать въезд. В экспертной среде говорили еще об одном пути: привлекать на стройки пенсионеров, заключенных и студентов. Опрошенные "РГ" специалисты к таким предложениям отнеслись скептически. Вот их аргументы. Стройка - тяжелый труд. Не для пенсионеров. Для заключенных потребуется особый контроль и надзор. Студенты, конечно, могут пригодиться. Но пока учатся, только на подхвате. А потребность в разнорабочих на стройках минимальна, говорят в компаниях.
Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру:
- Дефицит строителей на рынке труда связан с несколькими причинами. В первую очередь, на уменьшение количества кадров оказал влияние отток мигрантов из ближнего зарубежья и россиян в родные регионы, который произошел во время пандемии.
Плюс "миграция" специалистов в другие отрасли ради более высокого заработка и стабильной работы. И спрос работодателей на специалистов в строительстве растет значительно быстрее, чем число кандидатов на эти профессии. Поэтому те, кто уже работает в отрасли, повысили требования к заработной плате.
Сейчас идет острая конкуренция строительных организаций за сотрудников, а не наоборот, как это было раньше.
Владимир Литвинов, президент ГК SKY Group, Новосибирск:
- Количество трудовых мигрантов на объектах строительства в Новосибирске снизилось незначительно, примерно на десять процентов. Но вот что интересно: россияне освободившиеся рабочие места занимать не спешат.
Наши соотечественники, к сожалению, отвыкли работать на стройках с полной отдачей. Поэтому страна и нуждается в мигрантах. Если в Европе профсоюзы бастуют против увеличения их числа только потому, что коренное население теряет рабочие места, то в России спокойно относятся к привлечению рабочей силы из-за рубежа.
Подготовили Николай Грищенко, Никита Зайков