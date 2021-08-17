Каждый пятый безработный в России не старше 25 лет

Безработные в России стали старше почти на два года. И все равно остались достаточно молоды - в самом расцвете сил и желаний.

Их средний возраст два года назад составлял, по данным Росстата, 35,5 года. А сейчас перевалил за 37. Каждый пятый безработный - не старше 25 лет. Почти столько же тех, кому за пятьдесят.

И это люди, которые официально встали на учет в службы занятости, отчаявшись самостоятельно и быстро найти работу.

Так что же мешает это сделать молодежи со средне-специальным и высшим образованием? Здесь все зависит от отрасли. В строительстве серьезную конкуренцию нашей молодежи составляют мигранты. В Иркутской области, например, в первый год лишь 52 процента выпускников строительных колледжей устраиваются на работу.

Похожая ситуация и у молодых специалистов-аграриев. А в ближайшие десять лет многим придется снова пойти учиться. Уже сейчас в восьми из десяти предложений для агрономов от претендентов требуется знание технических и цифровых программ. Ведь им предстоит управлять бригадами роботов на полях и анализировать "большие данные".

Радует то, что в целом безработица все-таки снижается. До 4,8 процента в июне, сообщал Росстат. Она стала на 1,4 процента меньше, чем в июне 2020-го. За этой сухой цифрой - более миллиона человек, которые нашли работу. В том числе благодаря и новой госпрограмме.