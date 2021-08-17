Косачев: В Афганистане разрушен миф о всесильности военной мощи США

С точки зрения последствий афганская драма имеет как минимум два измерения - собственно, афганское и американское.

С Афганистаном, на мой взгляд, драматичнее всего. Власть захватили силы, не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные. Силу свою эти силы черпают в фанатичности веры и в древних традициях, безнадежно отставших от ценностей цивилизованного мира. И вне зависимости от характера будущего режима (который, впрочем, легко предсказуем с учетом опыта 1996-2001 годов) афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве. Вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учетом печального опыта британской, советской и американской империй я бы никому не советовал. Но помогать жителям Афганистана надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова. Кроме того - объяснять "правила поведения" в регионе силами местных игроков. По ощущению (и по первым действиям талибов, стремящихся демонстрировать "цивилизованность") это может быть услышано, в отличие от призывов издалека.

Для США последствия если не драматичные, то весьма плачевные. В целом последний год был временем развенчивания американской мифологии. Сначала пал миф о единстве нации - оказалось, что достижения, укреплявшие доселе национальный дух, основываются во многом на банальной двухвековой эксплуатации завезенных извне рабов, потомки которых ни о чем не забыли. Как не забыли бы геноцида потомки коренного населения, если бы индейцев не истребили почти полностью в период колонизации Новой Англии. Но осталось только BLM, остальных зачистили.

Затем пал миф о безупречности американской демократии - уже два избирательных цикла раскалывают нацию на непримиримые лагеря, а штурм Капитолия отныне такой же символ, как и сам Капитолий.

И вот сейчас, в Афганистане, разрушен миф о всесильности американской военной мощи. Брошенные базы и неспособность обеспечить защиту и работу хотя бы аэропорта - символы не менее мощные. С американских самолетов отныне сбрасывают не бомбы, а живых людей. И да, "своих бросают" без малейшего стеснения. Некоторые из наших соседей напряглись не зря.

Два остающихся мифа об Америке - США как лидер прогрессивного (читай, западного) мира и США как самая передовая экономика. Оба трещат по швам. Первый - в силу нарастающих центробежных тенденций на коллективном Западе (нежелание натовцев раскошеливаться на совместное военное строительство, претензии ЕС на самостоятельную внешнюю и оборонную политику, "вольница" Германии по "Северному потоку-2"). Второй - по мере появления других центров экономической силы, прежде всего китайского, а также из-за лавинообразно растущего американского госдолга, который скоро перевалит за $30 трлн (из них более половины на совести Обамы и Трампа). И в этом, и в следующем году на каждый потраченный доллар придется 50 центов заимствованных средств - вот вам и все пресловутое американское благополучие! Не говоря уже о том, что и обещанные Афганистану полмиллиарда долларов тоже скорее всего просто допечатают и выкинут во всеядный мир.

Трещит ли по швам сама Америка? Да нет, не трещит. Самодовольное выступление Байдена накануне - еще одно тому подтверждение. Никакого анализа ошибок, никаких выводов и тем более никаких покаяний. "Пожар идет по плану". К тому же оказывается, что если бы не вывели войска - только порадовали бы Россию и Китай.

И это самое прискорбное и самое опасное в этой и без того драматичной ситуации. Американцы не сделали выводов ни из опыта безответственной поддержки моджахедов времен советского военного присутствия, породившей Аль-Каеду, ни из итогов свержения режима Саддама Хусейна в Ираке, давшего импульс возникновению ИГИЛ, ни из ливийской авантюры. Не делают, судя по всему, выводов и сейчас, когда провалилась идея демократизации Афганистана (вот уже и Байден от этой идеи дистанцировался - не было, оказывается, такого плана, и все тут).

Возвращаясь к началу. Появится ли у афганской драмы третье измерение, азиатское (с перспективой глобального), покажет только время. Огромную роль при этом будет играть позиция соседнего Пакистана с его во многом тем же пуштунским населением - окажется ли он сдерживающим фактором на пути распространения радикальных талибских идей либо их негласным сторонником? Но не меньше зависит от консолидированной позиции международного сообщества в его требовании недопущения укоренения идей экстремизма на афганской территории и тем более их внешней экспансии. Попытка США наспех сколотить "коалицию" из 6-7 десятков стран явно неэффективна - среди участников нет ни одной соседней для Афганистана страны. Это значит, хотят не урегулирования, а сохранения влияния.

Значительно более перспективной представляется мне позиция России, уже сейчас начавшей работу по сближению позиций всех заинтересованных сторон, включая наших партнеров по ОДКБ и ШОС, а также Евросоюз, при условии, что тот не станет повторять американских ошибок, и будет не поучать, а помогать. Американцам предстоит встраиваться в такую коалицию, но, разумеется, уже не в роли ведущей силы, да еще и на фоне серьезного недоверия к ним со стороны афганцев. Оснований для лидерства у американцев совсем не осталось. И это единственная хорошая новость во всей афганской драме на сегодня.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook