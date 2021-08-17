Косачев: В Афганистане разрушен миф о всесильности военной мощи США

Новости

Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников 12:59
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам 12:52
Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео 12:48
В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары 12:48
Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья 12:46
Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования 12:40
Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29% 12:38
Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
В ЕР оценят готовность всех школ России к новому учебному году 12:16
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID 12:14
Сколько денег россияне снимают с карт на кассах магазинов 11:57
Средний размер микрозайма в России растет второй месяц подряд 11:48
В Колумбии задержан россиянин, переправлявший наркотики в Россию 11:46
Фонд Хабенского помог 23 пациентам за счет средств от продажи работ Шойгу 11:46
После землетрясения на Гаити идет тропический шторм 11:46
В центре Ставрополя вандалы украли символический ключ от города 11:45
Оперштаб: В Москве выявлено 2006 новых случаев COVID-19 11:43
Чернышенко рассказал об итогах тестирования ЕБС в сфере образования 11:29
Узнать размер остатка маткапитала можно будет за один день 11:28
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов 11:10
Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году 10:57
В Чите водитель "скорой" с помощью приемов борьбы задержал насильника 10:54
Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит" 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 11:40
Рубрика: Власть

Косачев: В Афганистане разрушен миф о всесильности военной мощи США

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
С точки зрения последствий афганская драма имеет как минимум два измерения - собственно, афганское и американское.

С Афганистаном, на мой взгляд, драматичнее всего. Власть захватили силы, не сильно просвещенные и оттого совершенно не прогрессивные. Силу свою эти силы черпают в фанатичности веры и в древних традициях, безнадежно отставших от ценностей цивилизованного мира. И вне зависимости от характера будущего режима (который, впрочем, легко предсказуем с учетом опыта 1996-2001 годов) афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве. Вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учетом печального опыта британской, советской и американской империй я бы никому не советовал. Но помогать жителям Афганистана надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова. Кроме того - объяснять "правила поведения" в регионе силами местных игроков. По ощущению (и по первым действиям талибов, стремящихся демонстрировать "цивилизованность") это может быть услышано, в отличие от призывов издалека.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Для США последствия если не драматичные, то весьма плачевные. В целом последний год был временем развенчивания американской мифологии. Сначала пал миф о единстве нации - оказалось, что достижения, укреплявшие доселе национальный дух, основываются во многом на банальной двухвековой эксплуатации завезенных извне рабов, потомки которых ни о чем не забыли. Как не забыли бы геноцида потомки коренного населения, если бы индейцев не истребили почти полностью в период колонизации Новой Англии. Но осталось только BLM, остальных зачистили.

Затем пал миф о безупречности американской демократии - уже два избирательных цикла раскалывают нацию на непримиримые лагеря, а штурм Капитолия отныне такой же символ, как и сам Капитолий.

И вот сейчас, в Афганистане, разрушен миф о всесильности американской военной мощи. Брошенные базы и неспособность обеспечить защиту и работу хотя бы аэропорта - символы не менее мощные. С американских самолетов отныне сбрасывают не бомбы, а живых людей. И да, "своих бросают" без малейшего стеснения. Некоторые из наших соседей напряглись не зря.

Два остающихся мифа об Америке - США как лидер прогрессивного (читай, западного) мира и США как самая передовая экономика. Оба трещат по швам. Первый - в силу нарастающих центробежных тенденций на коллективном Западе (нежелание натовцев раскошеливаться на совместное военное строительство, претензии ЕС на самостоятельную внешнюю и оборонную политику, "вольница" Германии по "Северному потоку-2"). Второй - по мере появления других центров экономической силы, прежде всего китайского, а также из-за лавинообразно растущего американского госдолга, который скоро перевалит за $30 трлн (из них более половины на совести Обамы и Трампа). И в этом, и в следующем году на каждый потраченный доллар придется 50 центов заимствованных средств - вот вам и все пресловутое американское благополучие! Не говоря уже о том, что и обещанные Афганистану полмиллиарда долларов тоже скорее всего просто допечатают и выкинут во всеядный мир.

Трещит ли по швам сама Америка? Да нет, не трещит. Самодовольное выступление Байдена накануне - еще одно тому подтверждение. Никакого анализа ошибок, никаких выводов и тем более никаких покаяний. "Пожар идет по плану". К тому же оказывается, что если бы не вывели войска - только порадовали бы Россию и Китай.

И это самое прискорбное и самое опасное в этой и без того драматичной ситуации. Американцы не сделали выводов ни из опыта безответственной поддержки моджахедов времен советского военного присутствия, породившей Аль-Каеду, ни из итогов свержения режима Саддама Хусейна в Ираке, давшего импульс возникновению ИГИЛ, ни из ливийской авантюры. Не делают, судя по всему, выводов и сейчас, когда провалилась идея демократизации Афганистана (вот уже и Байден от этой идеи дистанцировался - не было, оказывается, такого плана, и все тут).

В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США

Возвращаясь к началу. Появится ли у афганской драмы третье измерение, азиатское (с перспективой глобального), покажет только время. Огромную роль при этом будет играть позиция соседнего Пакистана с его во многом тем же пуштунским населением - окажется ли он сдерживающим фактором на пути распространения радикальных талибских идей либо их негласным сторонником? Но не меньше зависит от консолидированной позиции международного сообщества в его требовании недопущения укоренения идей экстремизма на афганской территории и тем более их внешней экспансии. Попытка США наспех сколотить "коалицию" из 6-7 десятков стран явно неэффективна - среди участников нет ни одной соседней для Афганистана страны. Это значит, хотят не урегулирования, а сохранения влияния.

Значительно более перспективной представляется мне позиция России, уже сейчас начавшей работу по сближению позиций всех заинтересованных сторон, включая наших партнеров по ОДКБ и ШОС, а также Евросоюз, при условии, что тот не станет повторять американских ошибок, и будет не поучать, а помогать. Американцам предстоит встраиваться в такую коалицию, но, разумеется, уже не в роли ведущей силы, да еще и на фоне серьезного недоверия к ним со стороны афганцев. Оснований для лидерства у американцев совсем не осталось. И это единственная хорошая новость во всей афганской драме на сегодня.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook

Власть Позиция В мире Ближний Восток Афганистан В мире США Законодательная власть Совет Федерации Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите