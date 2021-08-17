Курьерам стали платить на треть меньше дополнительных вознаграждений

Россияне стали проявлять меньше щедрости при расчетах с курьерами. По сравнению с пандемией они стали платить доставщикам на 37% меньше, следует из расчетов CloudPayments для "Российской газеты". Россияне стали оставлять меньше чаевых, так как привыкли к ограничениям, связанными с COVID-19, отметили эксперты. На будущие платежи будет влиять развитие ситуации с пандемией, указали они.

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-чаевые, которые пользователи оставляют курьерам в сервисе CloudTips (сервисе безналичных чаевых от компании и Тинькофф). Если в самом начале пандемии средняя сумма онлайн-чаевых доставщикам составляла 150 рублей, то в первом полугодии 2021 года - уже 95 рублей, что на 37% меньше. Впрочем, уже в июле 2021 года наметился положительный тренд в росте суммы чаевых курьерам: во втором месяце лета граждане платили доставщикам в среднем 100 рублей, что на 5% выше, чем в первом полугодии 2021 года.

По данным CloudPayments, курьеры, доставляющие продукты и товары первой необходимости, получают в среднем на 12% больше чаевых, чем курьеры, которые доставляют готовую еду: 101 рубль и 89 рублей соответственно по результатам первого полугодия 2021 года.

"Такое различие связано скорее всего с тем, что средняя стоимость онлайн-заказа продуктов на дом в среднем в 2,5 раза выше, чем средняя стоимость онлайн-заказа готовой еды на дом, - пояснил сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. - Максимальная сумма безналичных чаевых, которую и те и другие курьеры получают за одну транзакцию - 1000 рублей. Пандемия сделала курьеров, можно сказать, героями, особенно это чувствовалось во время локдауна, да и сейчас в условиях ограничений, связанных с заболеваемостью коронавирусом, онлайн-заказ с доставкой для многих становится чуть ли не единственным способом получить самое необходимое. И если до пандемии чаевые курьерам оставляли крайне редко (чаще просто не забирали сдачу при оплате наличными), то с приходом коронавируса многие стали осознанно благодарить курьеров".

В пиццерии "Додо Пицца" "Российской газете" рассказали, что курьеры ресторана получают зарплату 17 500 рублей в неделю, что за месяц составляет около 70 000 рублей (при 40 часах занятости). Если увеличивать занятость - к примеру, до 60 часов в неделю, - можно получать 92 000 рублей в месяц, указали в пресс-службе "Додо Пицца". "Нужно понимать, что вознаграждение сильно зависит от спроса. Есть разница: возить по одному заказу или сразу по несколько. Кроме того, нужно учитывать, насколько равномерно распределены заказы по дню, какая ситуация с пробками в районе и так далее. Имеет значение и количество курьеров в пиццерии - если есть проблема с кадрами, а курьер ответственный, то получать можно и выше озвученных цифр", - сообщили там.

Более щедрые чаевые дают курьерам, которые развозят продукты и товары первой необходимости, а не готовую еду

По данным сервиса по поиску работы Superjob, 11% россиян оставляют чаевые курьеру всегда, 31% - иногда. По статистике сервиса, средняя сумма, которую граждане платят доставщикам, составляет 140 рублей. 4% россиян, как указывает Superjob, назвали профессию курьера самой благородной по итогам 2020 года: доставщики "блестяще отработали в ковид". По данным YouDo, в 2020 году чаевые курьерам оставляло 65% россиян.

"Россияне стали оставлять меньше чаевых, так как привыкли к ограничениям, связанными с COVID-19, - считает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Тем не менее на положительную тенденцию роста чаевых могут повлиять подталкивания (например, через оповещения) в приложениях и сервисах заказа, которые сейчас активно интегрируются".

Аналитик "Финама" Алексей Коренев отметил, что сейчас курьеры, без которых граждане не обходились в пандемию, воспринимаются как дополнительный сервис. По словам Кривошеи, на будущие платежи также может серьезно повлиять ситуация с возможными новыми ограничениями из-за пандемии. "При новых витках пандемии мы снова не сможем без курьеров", - согласен Коренев.

Более того, доставка может быть более актуальной перед новогодними праздниками, из-за чего тоже может вырасти размер чаевых, считает Кривошея. Тем не менее, если каких-то непредвиденных обстоятельств не будет, скорее всего, тренд на привычку и восприятие ограничений и доставки как чего-то нормального повлияет на постепенное уменьшение чаевых курьерам, заметил он.