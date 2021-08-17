Лавров рассказал, как моджахед хвалил советских военных

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 17 августа в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, рассказал о своем опыте общения с бывшим афганским моджахедом, воевавшим с советскими войсками.

"После того, как я стал министром, мой первый визит в Афганистан был в 2004 году, - рассказал Лавров. - И председатель парламента был бывший моджахед, который с оружием в руках воевал против советских солдат. Мне было очень интересно поговорить с ним, посмотреть на него".

Бывший моджахед выразил российскому главе МИД уважение, сказав: "По сравнению с некоторыми другими, которые к нам в гости приходят с оружием, ваши вели себя достойно, как мужчины, и никогда просто из страха не стреляли по кустам".

Также Лавров призвал к началу внутриафганского диалога и оценил готовность движения "Талибан" (запрещено в РФ) к такому диалогу.

"Только, как сейчас принято говорить, инклюзивный, то есть всеохватный диалог с участием всех ключевых сил возможен как шаг к нормализации обстановки в Афганистане... И то, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, - это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители", отметил министр.