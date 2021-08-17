Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID

Москва и Евросоюз ведут предметный диалог о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил 17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

Министр отметил, в частности, что "идет разговор предметный, профессиональный, по линии нашего Минздрава и института Гамалеи, при нашей поддержке внешнеполитической, по взаимному признанию так называемых ковидных сертификатов".

Он рассказал, что в настоящий момент "решаются отдельные технические и правовые вопросы, включая необходимость обеспечить защиту персональных данных, технологическую совместимость процедур и ряд других".

Но при этом, подчеркнул Лавров, все решения по снятию ограничений для тех, кто привит вакциной, не сертифицированной в ЕС, "находятся в исключительной компетенции стран Евросоюза".

"Мы готовы и будем продолжать прагматичный, профессиональный диалог, очень рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак политизации, прекратятся и мы достигнем договоренности, которая отвечает интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза", сказал министр..