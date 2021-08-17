Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Балтийcком федеральном университете им. Иммануила Канта, заявил, что ситуация в Кабуле в настоящее время достаточно спокойная.

Он также оценил готовность талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) вести диалог с участием разных сил Афганистана.

"Только, как сейчас принято говорить, инклюзивный, то есть всеохватный диалог с участием всех ключевых сил возможен как шаг к нормализации обстановки в Афганистане... Мы поддерживаем призыв бывшего президента Афганистана Хамида Карзая к началу такого диалога. В него нужно вовлекать узбеков, хазарейцев, таджиков и все другие этнические и конфессиональные группы. Иного пути нет. И то, что сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других, - это, я считаю, позитивный сигнал. Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители", подчеркнул министр.

Однако, отметил он, Россия "не торопится с признанием движения "Талибан", так же, как и все остальные страны".