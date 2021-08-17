Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела России под видом деятельности институтов гражданского общества.

"Если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим", - цитирует ТАСС слова министра.

Выступая 17 августа в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, Лавров подчеркнул, что "мы будем решать свои вопросы самостоятельно, без подсказок извне. Это касается и предстоящих выборов в Государственную думу. Наверное, вы уже слышали, что есть основания полагать о готовящихся попытках подвергнуть сомнению их результат. Для нас важен прежде всего результат, который основан на мнении нашего народа. Наш народ сам даст оценку власти и сам определит свое развитие на дальнейший исторический период".