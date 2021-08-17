Программа льготной семейной ипотеки будет продлена до конца 2023 года

По поручению президента правительство продлило льготную семейную ипотеку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Выдача новых кредитов должна была завершиться 1 марта 2023 года. "Теперь она будет действовать до конца 2023 года, - сообщил премьер. - Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца".

С помощью этой программы, напомнил Мишустин, молодые семьи могут купить собственное жилье под 6 процентов годовых, использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка действует в течение всего срока займа.

"Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1 триллиона 700 миллиардов рублей", - заявил глава кабмина.