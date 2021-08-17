Microsoft будет бороться с пиратами с помощью криптовалюты

В Microsoft придумали свой способ борьбы с киберпиратами. Программа под названием Argus сможет поддержат тех, кто захочет анонимно сообщить о распространении нелегального контента.

Как уточняется в документе, который опубликовали исследователи компаний Microsoft, Alibaba и университета Карнеги-Меллона, это решение основано на блокчейне Ethereum. С его помощью возможен надежный сбор и хранение данных от инсайдеров. За ценную информацию они получат вознаграждение.

Схема работы системы такова. Нелегальный контент будет промаркирован уникальным водяным знаком, что позволит отследить его до источника. "Обвиняемый" сможет попытаться защитить себя. Однако если это сделать не удастся, он получит статус "виновен".

Авторы проекта пояснили, что антипиратская кампания должна стать максимально прозрачной. Так, получить вознаграждение два раза, заявив об одном и том же пиратском софте под разными никами, будет невозможно. При этом Argus сможет работать не только с программами, но и с изображениями, а также аудиоконтентом.

Проект будет представлен в сентябре на Международном симпозиуме по распределенным системам.