Премьер-министр Михаил Мишустин 19-20 августа посетит Киргизию, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России обсудят задачи по углублению интеграции в Евразийском экономическом союзе.

Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортной тематике, перспективам создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли. Также предполагается рассмотреть задачи участников союза в контексте глобальной климатической повестки.