В мире
17.08.2021 14:07
Текст: Юрий Сизов

Минск и Москва практически согласовали пакет интеграционных документов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Валерий Шарифулин/ТАСС

Минск и Москва практически полностью согласовали пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, подтвердил 17 августа на совещании у Александра Лукашенко первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, информирует БЕЛТА.

Фото: iStock
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Он уточнил, что уже почти три года обе страны реализуют "подходы по углублению интеграции в рамках выполнения договора о создании Союзного государства". В процессе двусторонних переговоров, по словам Снопкова, ясно определилось ядро интересов с каждой стороны. "Для россиян это вопросы налогового и таможенного регулирования, а для белорусов - условия сотрудничества в энергетике и доступ на российский рынок. Во всем пакете экономических интеграционных договоренностей главная сложность в переговорных вопросах заключалась во взаимоувязывании этих встречных интересов", - рассказал первый вице-премьер.

В результате конструктивного диалога, подчеркнул он, стороны вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основные направления и 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного Совмина и Высшего Госсовета Союзного государства об их одобрении.

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