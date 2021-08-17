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17.08.2021 19:31
Рубрика: Власть

Мишустин: Льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года

Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Михаил Мишустин сообщил, что льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин сообщил, что льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин сообщил, что льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Фото: РИА Новости

Выдача новых кредитов в основном должна была завершиться 1 марта 2023 года. "Теперь она будет действовать до конца 2023 года, - заявил глава кабмина. - Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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С помощью этой программы семьи могут купить собственное жилье под 6 процентов годовых. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. "Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1 триллиона 700 миллиардов рублей", - сказал премьер. Решено увеличить финансирование механизма поддержки малоимущих семей с детьми от трех до семи лет. Решением президента им выплачивается ежемесячное пособие на каждого ребенка. Правительство направит для этих выплат еще более 21 миллиарда рублей. "Это дополнительные средства к 254 миллиардам, которые уже выделены в текущем году для субъектов Российской Федерации", - заметил Михаил Мишустин. Такая адресная помощь, подчеркнул он, важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности. Размер пособия зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. "Прошу и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги", - распорядился председатель правительства.

Дополнительные социальные гарантии получат дети, оставшиеся сиротами во время обучения в школе. "Для ребят, которые по разным причинам остались без родителей, во время учебы в вузах и техникумах действуют различные льготы и преференции", - напомнил премьер. По его словам, они фактически находятся на полном государственном обеспечении: получают бесплатную одежду, обувь, питание, медицинскую помощь, им оплачивается проезд и покупка учебников. "Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться", - уточнил Мишустин.

Бюджетными средствами кабинет министров готов поддержать стремление ряда регионов страны приступить к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда. "Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 миллиардов рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года", - рассказал глава кабмина. Большая часть - свыше 13 миллиардов рублей - пойдет именно на то, чтобы люди могли переехать в новое жилье. "Надо использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, чтобы граждане не ждали годами своих квартир, и как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру", - заявил Мишустин.

С помощью программы льготной ипотеки молодые семьи могут купить собственное жилье под шесть процентов годовых

Также на заседании обсудили готовность к началу строительства по стране сети университетских кампусов. "Из почти 30 заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Они готовы к началу реализации уже в этом году. Три из них полностью обеспечены финансированием", - обратил внимание премьер-министр. В ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге, уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Проекты еще шести регионов - Пермь, Иркутск, Самара, Владивосток, Хабаровск и Санкт-Петербург - находятся в очень высокой степени готовности. "Таким образом, у нас 14 проектов практически готовых к реализации", - добавил он. Бюджетный грант на создание кампуса составит до 60 процентов от стоимости строительства. Регионы должны будут найти и привлечь частные инвестиции. "Совместно с представителями бизнеса мы должны построить не просто новую инфраструктуру, - отметил Михаил Мишустин. - Кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление от Дальнего Востока до Калининграда создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста".

Между тем

Особый порядок ввоза в страну жителями Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей будет продлен до 3 декабря 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, ФТС и МВД до 1 октября подготовить необходимый проект решения правительства. Пока что временный порядок, разрешающий жителям ДВ раз в год ввозить такие машины для личного пользования без установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС, действует до 3 декабря 2021 года.

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