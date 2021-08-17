Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу

Мосгорсуд во вторник оставил без удовлетворения жалобу Алексея Навального на решение Преображенского районного суда.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, ранее Преображенский суд отказал Навальному в удовлетворении административного искового заявления Навального о признании решения комиссии ФКУ СИЗО-1 ФСИН России о постановке его на профилактический учет как лица, склонного к побегу.

Таким образом, как отметили в Мосгорсуде, решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Сам Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, участие в заседание Мосгорсуда, в том числе по видеоконференцсвязи, не принимал.