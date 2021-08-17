Московский планетарий предупредил о летящем к Земле опасном астероиде

К Земле 21 августа приблизится астероид 2016 AJ193. Он относится к классу потенциально опасных. По расчетам специалистов NASA, расстояние между нашей планетой и космическим объектом составит примерно 3,4 миллиона километров. Диаметр астероида - 1,4 километра.

Человечеству ничего не угрожает. "Пролетит мимо", - рассказали РИА Новости в Московском планетарии. Там отметили, что за всю историю наблюдений астероиды пролетали около Земли и на значительно более близких расстояниях. Таких случаев было более 30.

Наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые невозможно отследить заранее. К "нежданным" гостям из космоса относится, в частности, челябинский метеорит. "Такие события происходят примерно один раз в сто лет", - добавили в планетарии.