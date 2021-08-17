На АЭС "Хамаока" в Японии произошло возгорание

Пожарная сигнализация сработала на атомной электростанции "Хамаока", расположенной в префектуре Сидзуока.

Инцидент произошел в 5:15 утра по местному времени в здании пятого энергоблока. Агентство Kyodo сообщило о возгорании и задымлении в турбинном зале. Информации о пострадавших неn. Уровень радиации в районе АЭС не превышен.

В то же время РИА Новости сообщает, что датчики пожарной сигнализации сработали сразу на нескольких этажах здания АЭС. Работа энергоблока была полностью остановлена. Сейчас специалисты выясняют, не произошла ли утечка радиоактивных элементов.