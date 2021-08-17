На борту вылетевшего из Кабула военного самолета C-17 нашли тело афганца

Тело афганца, пытавшегося сбежать из страны, было обнаружено в отсеке для шасси американского транспортного самолета C-17 через несколько часов после того, как он в спешке вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая. Об этом инциденте написала газета The Washington Post. Знакомые с ситуацией источники сообщили, что воздушное судно пройдет дополнительную проверку на предмет повреждений основных систем.

Ране в международном аэропорту Кабула разразился настоящий хаос. Тысячи желающих покинуть республику в панике штурмовали взлетавшие американские военные самолеты. Толпа наводнила летное поле, люди в давке пытались забраться в любой самолет, хотя бы в грузовой отсек, даже цеплялись за шасси и фюзеляж, лишь бы улететь.

Согласно последним данным, Пентагон направил в Кабул почти 5000 военнослужащих, чтобы тысячи американских граждан, сотрудников посольств и местных жителей могли безопасно покинуть страну. Соединенные Штаты возобновили полеты из кабульского аэропорта поздно вечером 16 августа.