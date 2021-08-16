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16.08.2021 20:00
Рубрика: В мире

В аэропорту Кабула в попытках улететь люди цеплялись за шасси и фюзеляж

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Аэропорт Кабула стал эпицентром боли и трагедии в Афганистане. Тысячи желающих покинуть страну в панике штурмовали взлетавшие американские военные самолеты. Как сообщают очевидцы, аэропорт охватил хаос, толпа в нарушение всех правил наводнила летное поле, люди в давке пытались забраться в любой самолет, хотя бы в грузовой отсек, даже цеплялись за шасси и фюзеляж, лишь бы улететь.

Военные транспортники США начинали разбег, поднимались в воздух, пилоты щелкали тумблером "убрать шасси". Те, кто держался за них, судя по кадрам СМИ, падали с высоты 100-200 метров. По данным агентства Khaama Press, таким образом погибли три человека.

Фото: Shakib Rahmani / AFP
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При этом, как сообщил телеканал CNN, США сократили количество рейсов из Кабула для афганцев, которые работали с американскими структурами. В Вашингтоне поставили на первое место эвакуацию своих граждан.

Между тем американские и британские морпехи, которым было поручено взять аэропорт под контроль, пытались удержать толпу и даже применяли огнестрельное оружие. Минимум семь человек были застрелены, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в РФ. - "РГ"), контролирующие Кабул и занявшие президентский дворец, даже не делали попыток сунуться в аэропорт. Напротив, они использовали творящееся там для собственного пиара. "Единственное место в Афганистане, которое находится не под контролем талибов, - это аэропорт Кабула. Это также единственное место в стране, где царит хаос и погибают люди", - заявили представители движения.

Пилоты щелкали тумблером "убрать шасси". Те, кто держался за них, судя по кадрам СМИ, падали с высоты 100-200 метров

Американцы, по сообщениям СМИ, тем временем спасали свои флаги. Морпехи сворачивали их и бегом выносили из здания посольства. Некоторые сообщают, что видели, как несколько своих флагов американцы сожгли. Причина ясна - ранее талибы разместили видео, в котором использовали флаг США как коврик, чтобы вытереть ноги.

В соцсетях сообщают, что началась конфискация оружия у населения и расстрел мародеров. Те маскируются как могут - переодеваются в талибов и даже надевают парики.

Тем временем практически все афганские телеканалы перешли на трансляцию Корана или новостей о действиях движения "Талибан".

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан еще в воскресенье вместе с семьей и ближайшим окружением. Как заявило посольство РФ в Кабуле, Гани уехал в аэропорт вместе с четырьмя машинами, полными денег. Еще часть денег пытались запихнуть в вертолет. То, что не поместилось, бросили на взлетном поле.

Российское посольство в Кабуле продолжает работу. Как заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, талибы уже взяли под охрану внешний периметр посольства России. По его словам, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов встретится с представителем руководства талибов для обсуждения деталей того, каким образом они будут обеспечивать охрану внешнего периметра российского диппредставительства. Ранее посол заявил, что российская дипмиссия в Кабуле приняла меры по укреплению безопасности и будет продолжать работу в штатном режиме.

Однако что касается отмены запрета "Талибана" в России, то пока это сделано не будет. Как ранее отмечал Кабулов, отмену такого статуса надо заслужить.

В то время, как США, Великобритания, Германия, Дания, Норвегия и другие страны, чьи войска входили в международный альянс в Афганистане, спешно эвакуируют свои представительства, ряд посольств продолжает работу в Кабуле. Ранее талибы заявили, что гарантируют безопасность иностранных дипломатов. Помимо российского, продолжают работу в афганской столице посольства КНР, Ирана, Пакистана, Индии и ряда других стран.

Тем временем президент Ирана Эбрахим Раиси призвал к национальному примирению в Афганистане и предложил помощь в восстановлении стабильности. А МИД КНР выступил с пространным заявлением, в котором выразил надежду, что "Талибан" пресечет все виды терроризма и преступной деятельности, даст возможность народу Афганистана ...восстановить его прекрасную родину. Китай, согласно заявлению МИД, поддерживает контакты и связь с талибами "и другими силами" и "будет играть конструктивную роль в поддержании мира и в восстановлении Афганистана".

Совет Безопасности ООН накануне провел экстренное заседание по Афганистану, но на момент подписания номера его результаты еще не были известны.

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