Видео: Афганцы штурмуют самолеты в надежде улететь из страны

В аэропорту Кабула в понедельник царит настоящий хаос. Огромное количество людей пытается любыми способами покинуть страну, власть в которой захватили представители запрещенного в РФ движения "Талибан".

Граждане берут штурмом телескопические трапы в стоящие воздушные суда, тогда как аэропорт не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

На опубликованных видеозаписях запечатлено, как люди мешают двигаться по взлетно-посадочной полосе военным транспортным самолетам, а некоторые цепляются за стойки шасси и усаживаются на корпус воздушного судна.

Это приводит к трагическим последствиям. Как минимум несколько человек погибли таким образом в понедельник, сорвавшись с огромной высоты.

Американские военные ранее с целью разогнать обезумевшую толпу открыли стрельбу в воздух, не обошлось без жертв. В результате этих действий погибли, по разным данным, от трех до пяти человек. В кого-то из них попали пули, других задавили насмерть техникой.