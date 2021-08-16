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16.08.2021 12:44
Рубрика: В мире

Видео: Афганцы штурмуют самолеты в надежде улететь из страны

В аэропорту Кабула в понедельник царит настоящий хаос. Огромное количество людей пытается любыми способами покинуть страну, власть в которой захватили представители запрещенного в РФ движения "Талибан".

Граждане берут штурмом телескопические трапы в стоящие воздушные суда, тогда как аэропорт не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

На опубликованных видеозаписях запечатлено, как люди мешают двигаться по взлетно-посадочной полосе военным транспортным самолетам, а некоторые цепляются за стойки шасси и усаживаются на корпус воздушного судна.

Это приводит к трагическим последствиям. Как минимум несколько человек погибли таким образом в понедельник, сорвавшись с огромной высоты.

Американские военные ранее с целью разогнать обезумевшую толпу открыли стрельбу в воздух, не обошлось без жертв. В результате этих действий погибли, по разным данным, от трех до пяти человек. В кого-то из них попали пули, других задавили насмерть техникой.

Хроника событий в Афганистане: талибы в Кабуле
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