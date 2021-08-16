Видео: Афганцы штурмуют самолеты в надежде улететь из страны

В аэропорту Кабула в понедельник царит настоящий хаос. Огромное количество людей пытается любыми способами покинуть страну, власть в которой захватили представители запрещенного в РФ движения "Талибан".
Граждане берут штурмом телескопические трапы в стоящие воздушные суда, тогда как аэропорт не принимает и не выпускает гражданские самолеты.
The sheer helplessness at Kabul airport. It’s heartbreaking! #KabulHasFallen pic.twitter.com/brA3WRdPp8— Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021
На опубликованных видеозаписях запечатлено, как люди мешают двигаться по взлетно-посадочной полосе военным транспортным самолетам, а некоторые цепляются за стойки шасси и усаживаются на корпус воздушного судна.
Это приводит к трагическим последствиям. Как минимум несколько человек погибли таким образом в понедельник, сорвавшись с огромной высоты.
Американские военные ранее с целью разогнать обезумевшую толпу открыли стрельбу в воздух, не обошлось без жертв. В результате этих действий погибли, по разным данным, от трех до пяти человек. В кого-то из них попали пули, других задавили насмерть техникой.
More pictures from Kabul Airport. People want to just leave Afghanistan for whatever it takes for an air ticket. pic.twitter.com/MU46GhI0PZ— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021