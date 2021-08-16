Новости

США вывезли за воскресенье из Афганистана 500 сотрудников посольства в Кабуле 01:42
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы 01:25
Ситуация в аэропорту Кабула стремительно меняется 00:52
Талибы заявили, что война в Афганистане закончена 00:28
"Барселона" выиграла в первом матче после ухода Месси 00:22
Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Ташкент 00:20
"Талибан" взял под свой контроль президентский дворец в Кабуле 15.08.2021
Пентагон отправил тысячу военных в Кабул для помощи в эвакуации 15.08.2021
Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил отъезд из страны 15.08.2021
Астрономы заметили новый шлейф метеорного потока Персеиды 15.08.2021
Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Афганистане 15.08.2021
"Рубин" упустил шанс стать единоличным лидером РПЛ 15.08.2021
Самолеты British Airways перестали летать над Афганистаном 15.08.2021
В Вооруженных силах прошли ревакцинацию почти 91 тысяча человек 15.08.2021
Новороссийск вслед за Геленджиком и Крымском включил сирены оповещения 15.08.2021
Эксперты поддержали заявление Толстого о повышении доступности спортивной инфраструктуры 15.08.2021
СМИ: Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть совету 15.08.2021
В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента 15.08.2021
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии 15.08.2021
В Москву вернется 30-градусная жара 15.08.2021
Талибы готовятся провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" 15.08.2021
Продажи автомобилей в мире сократились на 6,3 процента 15.08.2021
Аэропорт в Кабуле с западными дипломатами подвергся обстрелу 15.08.2021
Правительство Афганистана не подтверждает захват президентского дворца 15.08.2021
Названы симптомы "скрытного" рака, от которого умирают 90% больных 15.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
16.08.2021 00:28
Рубрика: В мире

Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

Текст: Максим Макарычев

Представитель политического офиса "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) заявил телеканалу Al-Jazeera TV, что война в Афганистане окончена и, что тип правления и форма режима в этой стране "скоро станут ясны".

Пентагон отправил тысячу военных в Кабул для помощи в эвакуации

"Мы заверяем всех, что обеспечим безопасность граждан и дипломатических представительств. Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту", - заявил катарскому телеканалу пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим. Он призвал граждан Афганистана к спокойствию.

Напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал в воскресенье вечером из Кабула в Узбекистан. Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития. После его бегства мятежники взяли под свой контроль президентский дворец.

Между тем

По информации британского издания, Абдулла Абдулла, давний политический соперник Гани, дважды уступавший ему руководство правительством, сказал, что "Всевышний потребует от него (Гани) ответственности" за то, что тот покинул столицу. Абдулла, а также бывший президент Афганистана Хамид Карзай, который неоднократно прокладывал путь к власти для Гани, умоляя его поставить компромисс выше сохранения поста, были ошеломлены поспешным бегством президента из страны. Они сказали, что все еще надеялись договориться с талибами о мирном переходе власти, сказал Саад Мохсени, владелец популярного в Афганистане телеканала TOLO TV.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Хроника событий в Афганистане: талибы в Кабуле
Талибы заявили, что война в Афганистане закончена
Новороссийск вслед за Геленджиком и Крымском включил сирены оповещения
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой Бе-200 в Турции
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана