Талибы заявили, что война в Афганистане закончена

Представитель политического офиса "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация) заявил телеканалу Al-Jazeera TV, что война в Афганистане окончена и, что тип правления и форма режима в этой стране "скоро станут ясны".

"Мы заверяем всех, что обеспечим безопасность граждан и дипломатических представительств. Мы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируем им необходимую защиту", - заявил катарскому телеканалу пресс-секретарь группировки Мохаммад Наим. Он призвал граждан Афганистана к спокойствию.

Напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал в воскресенье вечером из Кабула в Узбекистан. Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития. После его бегства мятежники взяли под свой контроль президентский дворец.

Между тем

По информации британского издания, Абдулла Абдулла, давний политический соперник Гани, дважды уступавший ему руководство правительством, сказал, что "Всевышний потребует от него (Гани) ответственности" за то, что тот покинул столицу. Абдулла, а также бывший президент Афганистана Хамид Карзай, который неоднократно прокладывал путь к власти для Гани, умоляя его поставить компромисс выше сохранения поста, были ошеломлены поспешным бегством президента из страны. Они сказали, что все еще надеялись договориться с талибами о мирном переходе власти, сказал Саад Мохсени, владелец популярного в Афганистане телеканала TOLO TV.