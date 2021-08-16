Президент Афганистана Ашраф Гани бежал в Ташкент

Президент Афганистана Ашраф Гани, который в спешке, без всякого публичного предупреждения, бежал в воскресенье вечером из Кабула вскоре после нападения боевиков "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), нашел убежище в Узбекистане, согласно сообщению Al Jazeera. Он находится со своей женой, начальником штаба и советником по национальной безопасности в Ташкенте.

Ранее Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития. После его бегства мятежники взяли под свой контроль президентский дворец.