Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил отъезд из страны

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.

В сообщении в Facebook поздно вечером в воскресенье Гани сообщил, что он столкнулся с "трудным выбором" между "вооруженным Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация) или "уходом из дорогой страны, защите которой я посвятил свою жизнь последние 20 лет". По его словам, без участия иностранных военных Кабул будет разрушен, что приведет к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе.

Его пост подтвердил заявления официальных лиц "Талибана" о том, что они взяли под свой контроль президентский дворец Афганистана, а также 11 из 15 районов Кабула, отмечает Sky News.