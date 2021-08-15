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Рубрика: В мире

Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил отъезд из страны

Текст: Максим Макарычев

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы избежать кровопролития.

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В сообщении в Facebook поздно вечером в воскресенье Гани сообщил, что он столкнулся с "трудным выбором" между "вооруженным Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация) или "уходом из дорогой страны, защите которой я посвятил свою жизнь последние 20 лет". По его словам, без участия иностранных военных Кабул будет разрушен, что приведет к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе.

Его пост подтвердил заявления официальных лиц "Талибана" о том, что они взяли под свой контроль президентский дворец Афганистана, а также 11 из 15 районов Кабула, отмечает Sky News.

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