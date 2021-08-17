Научный центр "Вектор" модернизировал вакцину "ЭпиВакКорона"

Научный центр "Вектор" подал документы в Минздрав на регистрацию модернизированной вакцины "ЭпиВакКорона-Н", сообщили сегодня в научном центре. Ожидается, что ее зарегистрируют в России уже в конце августа.

Пептиды и белок-носитель в вакцине "ЭпиВакКорона-Н" остаются теми же, что и в первой вакцине. При этом два пептида объединены в один для удобства синтеза и простоты масштабирования, пояснили в "Векторе" .

Поскольку был изменен технологический процесс из-за сложности в синтезе третьего пептида, потребовалось проведение полного цикла исследований. Модернизированную вакцину протестировали с участием трех групп добровольцев по 75 человек.

Первая группа была двукратно вакцинирована с интервалом в 21 день.

Вторая получила три дозы препарата: вторая иммунизация проводилась через 21 день и последняя - через 60 дней. Третья контрольная группа получила уже зарегистрированную вакцину - "ЭпиВакКорону".

Испытания трехкратной дозы вакцины закончатся через два месяца.