Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29%

Общий объем санитарных рубок леса в России за год сократился на 29%, подсчитали в Рослесинфорге. Доля древесины, заготовленной в ходе санитарных рубок, за тот же период уменьшилась с 8% до 6%.

В Красноярском крае сокращение объема санитарных рубок составило 23%, в Томской области - 37%, в Тверской области - 25%, в Иркутской области - 83% и в Хабаровском крае - 60%, уточнили в Рослесинфорге.

Санитарные рубки проводятся после пожаров, чтобы убрать стоящие на корню поврежденные деревья на пройденной огнем территории или при выявлении очагов распространения вредителей, объяснили в организации. При своевременном удалении поврежденных деревьев распространение болезней леса удается предотвратить. Если же оставить их на месте, то за одно лето богатая роща или чаща превратится в сухостой.

Максимальный объем санитарных рубок отмечался в 2011 году - годом ранее большие пожары охватили практически всю территорию России, и лесным службам надо было оперативно ликвидировать все опасные с точки зрения распространения болезней деревьев участки. В последующие годы объемы таких рубок снижались. Теперь, полагают в Рослесинфорге, необходимость в санитарных вырубках может снова увеличиться.

Санитарные рубки проводятся в открытом режиме, что исключает их использование в качестве прикрытия для "черных лесорубов", уверены в ведомстве. Акты лесопатологических обследований размещаются на сайте Рослесхоза и региональных властей. Любой желающий может с ними ознакомиться, а в случае несогласия - оспорить.