Новости

Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников 12:59
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам 12:52
Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео 12:48
В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары 12:48
Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья 12:46
Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования 12:40
Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29% 12:38
Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
В ЕР оценят готовность всех школ России к новому учебному году 12:16
Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID 12:14
Сколько денег россияне снимают с карт на кассах магазинов 11:57
Средний размер микрозайма в России растет второй месяц подряд 11:48
В Колумбии задержан россиянин, переправлявший наркотики в Россию 11:46
Фонд Хабенского помог 23 пациентам за счет средств от продажи работ Шойгу 11:46
После землетрясения на Гаити идет тропический шторм 11:46
В центре Ставрополя вандалы украли символический ключ от города 11:45
Оперштаб: В Москве выявлено 2006 новых случаев COVID-19 11:43
Чернышенко рассказал об итогах тестирования ЕБС в сфере образования 11:29
Узнать размер остатка маткапитала можно будет за один день 11:28
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов 11:10
Реконструкцию "тульских горок" на трассе М-4 завершат в этом году 10:57
В Чите водитель "скорой" с помощью приемов борьбы задержал насильника 10:54
Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в "Зенит" 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 12:38
Рубрика: Экономика

Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29%

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС Фото: Игорь Подгорный/ТАСС
Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Общий объем санитарных рубок леса в России за год сократился на 29%, подсчитали в Рослесинфорге. Доля древесины, заготовленной в ходе санитарных рубок, за тот же период уменьшилась с 8% до 6%.

Фото: РИА Новости
Потушены лесные пожары на площади 0,5 млн га

В Красноярском крае сокращение объема санитарных рубок составило 23%, в Томской области - 37%, в Тверской области - 25%, в Иркутской области - 83% и в Хабаровском крае - 60%, уточнили в Рослесинфорге.

Санитарные рубки проводятся после пожаров, чтобы убрать стоящие на корню поврежденные деревья на пройденной огнем территории или при выявлении очагов распространения вредителей, объяснили в организации. При своевременном удалении поврежденных деревьев распространение болезней леса удается предотвратить. Если же оставить их на месте, то за одно лето богатая роща или чаща превратится в сухостой.

Максимальный объем санитарных рубок отмечался в 2011 году - годом ранее большие пожары охватили практически всю территорию России, и лесным службам надо было оперативно ликвидировать все опасные с точки зрения распространения болезней деревьев участки. В последующие годы объемы таких рубок снижались. Теперь, полагают в Рослесинфорге, необходимость в санитарных вырубках может снова увеличиться.

Санитарные рубки проводятся в открытом режиме, что исключает их использование в качестве прикрытия для "черных лесорубов", уверены в ведомстве. Акты лесопатологических обследований размещаются на сайте Рослесхоза и региональных властей. Любой желающий может с ними ознакомиться, а в случае несогласия - оспорить.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей