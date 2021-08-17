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17.08.2021 12:17
Рубрика: Экономика

Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения

Текст: Аркадий Говоров

Зарегистрирована обновленная методика расчета значений целевых показателей региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

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Обновленная методика позволит повысить качество бюджетного планирования в регионах. В ведомстве отмечают, что одним из недостатков предыдущей методики было отсутствие статистических данных на момент подготовки отчетности по программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Новая методика синхронизирована со сроками публикуемых данных, что позволит регионам осуществлять расчет показателей программ на основании актуальных данных и, как следствие, повысить качество бюджетного планирования.

Как отметила директор СПбГБУ "Центр энергосбережения" Татьяна Соколова, методика способствует внедрению во всех регионах единого подхода к формированию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В ней детализируются целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и социального обслуживания населения. Это позволит в дальнейшем выработать оптимальные схемы потребления энергетических ресурсов данными учреждениями, имеющими важное общественное значение.

Методикой вводятся новые целевые показатели. Они касаются сокращения потерь и снижения удельного расхода электрической энергии в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, а также при очистке и транспортировке сточных вод. На основании этих показателей можно будет сделать вывод о необходимости модернизации и (или) замене оборудования на более энергоэффективное. По мнению Соколовой, это окажет положительное влияние на экологическое состояние окружающей среды.

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