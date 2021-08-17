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Можно брать. Определены лучшие смартфоны для россиян до 15 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
17.08.2021,  
12:37
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сразу несколько моделей Xiaomi возглавили список смартфонов, которые россияне наиболее охотно покупали уходящим летом.

Как пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на данные AliExpress, самым любимым смартфоном россиян стал Redmi 9A с экраном HD+ стоимостью менее 8 тысяч рублей, а на втором месте оказался Poco M3 - более мощный вариант с качественной камерой, экраном FullHD+ и аккумулятором на 6000 мАч.

Бронзу взял бюджетник Redmi 9C NFC - старший брат Redmi 9A, оснащенный модулем для бесконтактных платежей. Его стоимость начинается от 11 тысяч рублей.

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Также в рейтинг вошли Poco X3 Pro (13,3 тысячи рублей), Redmi Note 10 (14,8 тысячи рублей), Realme Narzo 30 5GF (14,3 тысячи рублей), Realme C21 (8,9 тысячи рублей), Redmi 9 (8,9 тысячи рублей), Samsung Galaxy A12 (13,9 тысячи рублей). Лишь одна модель в списке лучших стоит особняком - Xiaomi Mi 11 Lite стоимостью почти 25 тысяч рублей.

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Фото: istock
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