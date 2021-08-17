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17.08.2021 03:40
Рубрика: Общество

Педагогов научат финансовой грамотности

Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
В РАНХиГС стартует первый поток повышения квалификации педагогов по онлайн-программам "Содержание финансовой грамотности". Это первые подобные онлайн-программы в России. Обучение пройдет в дистанционном формате по базовому и продвинутому уровням. Важно: обучение бесплатное, финансируется по госпрограмме Министерства финансов РФ.

Что ждет слушателей? Педагоги смогут в лаконичной и наглядной форме ознакомиться с теоретической основой финансовой грамотности, а также выполнить практические интерактивные задания. По итогам курса они смогут обучать школьников тому, как правильно распоряжаться своими финансами, осознанно выбирать товары и услуги, управлять расходами и доходами, распознавать мошенничество, ставить цели сбережений.

Фото: Олеся Курпяева
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Уникальность в том, что все учебные материалы будут доступны в системе обучения круглые сутки в течение 10 дней с момента зачисления на курс.

- Мы разработали первые в России полностью дистанционные программы подготовки педагогов по финансовой грамотности. С их помощью надеемся "достучаться" до учителей из отдаленных, в том числе сельских, территорий, а также до тех, кто в силу своей занятости не мог пройти обучение очно, - говорит Михаил Чесноков, директор Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения РАНХиГС. - Эксперты отмечают важность развития навыков обращения с финансами с самого раннего возраста, и благодаря запуску данных программ мы надеемся донести эти знания до каждой российской школы.

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