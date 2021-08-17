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17.08.2021 11:16
Рубрика: Власть

Пискарев: Проверять сведения о доходах чиновников будет проще

Текст: Дмитрий Гончарук
Развитие механизма возмещения ущерба от коррупционных правонарушений потребует оперативных изменений в законодательстве. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В понедельник, 16 августа, президент Владимир Путин подписал указ о Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Он состоит из 16 частей. В частности, будет улучшен порядок отчета чиновников о доходах и расходах, проанализирована практика получения подарков и сообщений о склонении к коррупции. Речь также идет о мерах по недопущению нецелевого использования средств на борьбу с эпидемиями.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Владимир Путин утвердил план борьбы с коррупцией на 2021-2024 годы

"Документ содержит развернутую программу по совершенствованию антикоррупционных стандартов, установленных действующим законодательством и мер ответственности за их нарушение. В частности, предлагается рассмотреть возможность расширения круга лиц, на которых распространяются антикоррупционные требования, ограничения и запреты, включив в него кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества, а также региональных депутатов, не замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комитета.

Законодатель отметил, что уполномоченные органы получат больше возможностей запрашивать в различных инстанциях необходимую информацию для проверки сведений об имуществе, доходах и расходах чиновников. "При этом предстоит уделить особое внимание закрытию лазеек по сокрытию доходов, которые возникли с появлением новых цифровых технологий, и в частности, цифровых финансовых активов", - считает он.

По словам Пискарева, для профильного комитета Госдумы важно, что в национальном плане не только поставлены задачи по совершенствованию мер по борьбе с коррупцией, но и сделан акцент на развитии механизма возмещения ущерба от коррупционных правонарушений. "Это одна из задач, которая требует законодательного решения в приоритетном порядке", - подчеркнул депутат.

"Наша общая задача - сделать так, чтобы не только строгие запреты и угроза неотвратимого наказания, но и репутационные риски перевешивали ту материальную выгоду, которую мог бы извлечь чиновник, нарушая закон", - заключил Василий Пискарев.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Борьба с коррупцией

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