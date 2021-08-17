Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья

Правительство поддержит стремление ряда регионов страны приступить к ускоренному расселению граждан из аварийного жилого фонда.

"Чтобы не растягивать стройку и оперативно завершить работы, направим им порядка 20 миллиардов рублей из предусмотренных бюджетом на последующие два года", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Большая часть - свыше 13 миллиардов рублей - пойдет именно на то, чтобы люди могли переехать в новое жилье, подчеркнул он.

- Надо использовать все механизмы опережающего строительства и переселения, чтобы граждане не ждали годами своих квартир, и как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру, - указал Мишустин.