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17.08.2021 11:46
Рубрика: В мире

После землетрясения на Гаити идет тропический шторм

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Пострадавшему от мощного землетрясения Гаити грозит новая напасть. К острову, на котором также расположена Доминиканская республика, идет тропический шторм "Грейс". Ливни грозят замедлить спасательные работы, даже спустя три дня после землетрясения из-под завалов продолжают извлекать выживших. Согласно последним данным, число погибших увеличилось до 1419 человек, а раненых - до 6,9 тысячи. Более половине пострадавших потребовалась госпитализация, но в больницах не хватает мест и носилки и матрасы с ранеными располагают на улице.

Фото: AFP/Stanley LOUIS
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Но и те, кто не пострадал, не спешат возвращаться в поврежденные дома из опасений новых толчков. Надвигающиеся ливни пугают меньше. Между тем метеорологи предупреждают, что тропический шторм может вызвать наводнения и оползни.

Как отмечает EFE, в некоторых городах руководство больниц приняло решение переместить пациентов внутрь, чтобы защитить их от надвигающегося шторма. Но те, кто может самостоятельно передвигаться, не спешат это делать. Медперсонал признается, что не знает, как справиться с навалившимися проблемами.

Ряд стран направил гуманитарную помощь Гаити. Самолетами доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода. По словам премьер-министра Ариэля Анри, вся поступающая из-за рубежа помощь распределяется управлением гражданской защиты. Глава правительства заверил, что власти справятся с последствиями землетрясения лучше, чем в 2010 году. Тогда погибли 200 тысяч человек, свыше 300 тысяч пострадали, 1,5 миллиона гаитян остались без крыши над головой. Несмотря на то, что прошло уже 11 лет, страна до сих пор не оправилась от той катастрофы.

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