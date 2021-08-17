Посол РФ в Кабуле: Талибы снова гарантировали безопасность дипмиссии

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов провел 17 августа встречу с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабуле. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Жирнова, встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства. Со стороны "Талибана" прибыли представители старшего звена организации в городе, которые принимали капитуляцию остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности".

Посол отметил, что встреча прошла "позитивно и конструктивно", причем талибы отметили, что у их движения "самый дружеский подход к России". Также они в очередной раз гарантировали безопасность российского посольства, которое сейчас охраняется бойцами движения.

"Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства, на все наши более конкретные вопросы, связанные с уточнением всего комплекса аспектов, связанных с обеспечением безопасности, было сказано - да", - добавил Жирнов. "Талибы пообещали, что никакого ухудшения статуса по сравнению с предыдущей властью не будет, все наши потребности будут удовлетворены", - сказал он.

Кроме того, Жирнов рассказал, что в Кабуле нет никаких признаков расправ или чисток. "Талибы гарантировали амнистию всем тем, кто был лоялен режиму, и служил на него, и работал на него. Они исходят из того, что это была их работа, они выполняли приказы, зачем кого-то кошмарить?... Нет никаких признаков ни этнических чисток, ни какой-то расправы, ни насилия с их стороны... Судя по тому, что в городе такое спокойствие установилось, даже нарочитое спокойствие, талибами предприняты все меры, чтобы никаких вылазок не было, никаких проникновений", - сказал он.

По словам посла, посольство США продолжает работу в Кабуле. При этом часть диппредставителей западных стран переехали в аэропорт Кабула.

"Западники перепугались и частично сократились, частично переехали в аэропорт. Мы сегодня звонили в американское посольство туда. Нужный человек подошел к телефону, и мы все, что нужно нам было с ними сверить, сверили. Все нормально. Они там работают. Они не то чтобы ждут рейса, чтобы улететь, они просто переехали туда в какие-то помещения", - сказал посол.