В соответствии со статьей 27, частями 10, 14 статьи 65, частью 6 статьи 66 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", пунктом 1.2 Порядка проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 4 августа 2021 года N 36/290-8, пунктом 1.2 Порядка проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в общероссийских государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 4 августа 2021 года N 36/291-8, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Провести жеребьевку по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания, 17 августа 2021 года в зале заседаний ЦИК России по адресу: Москва, Большой Черкасский переулок, дом 9. Начало жеребьевки в 12 часов 00 минут.

2. Провести жеребьевку по распределению печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях 18 августа 2021 года в зале заседаний ЦИК России по адресу: Москва, Большой Черкасский переулок, дом 9. Начало жеребьевки в 13 часов 00 минут.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.А. Бударина