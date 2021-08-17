Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников

Правительство предлагает предоставить дополнительные социальные гарантии детям, потерявшим родителей во время обучения в школе.

"Для ребят, которые по разным причинам остались без родителей, во время учебы в вузах и техникумах действуют различные льготы и преференции", - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Они фактически находятся на полном государственном обеспечении, подчеркнул он: получают бесплатную одежду, обувь, питание, медицинскую помощь, им оплачивается проезд и покупка учебников.

"Распространим такие социальные гарантии и на ребят, которые потеряли обоих или единственного родителя во время учебы в школе. Воспользоваться ими смогут и дети-сироты, которые не успели получить аттестат до совершеннолетия и продолжают учиться", - заявил председатель правительства.