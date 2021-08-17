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17.08.2021 21:00
Рубрика: Экономика

Предприятиям компенсируют трудоустройство вставших на учет безработных

Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Работодателям в этом году начали платить за прием в штат людей, официально вставших на учет в службе занятости.
Только в Новосибирской области требуется триста кассиров. Им готовы платить от 20 до 100 тысяч рублей. И все равно они сегодня в дефиците. Фото: Александр Корольков

Такая федеральная программа работает пятый месяц. Она рассчитана на трудоустройство более 200 тысяч безработных. За каждого предприятие получает по три минимальных размера оплаты труда с учетом региональных и северных надбавок. Первый платеж - через месяц после приема на работу безработного, второй - через три месяца, третий - через полгода. К программе почти сразу подключились более 800 работодателей. И сейчас она продолжает активно развиваться в регионах.

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Принимают в ней участие и работодатели Новосибирской области. В целом компенсация за каждого трудоустроенного составляет в регионе более 50 тысяч рублей. Программу координирует министерство труда и соцразвития, помогая работодателям с подбором кандидатов на трудоустройство.

Как сообщил министр Ярослав Фролов, заявки на участие в программе подали 246 работодателей, они заявили о почти 980 вакансиях. "Уже трудоустроено 205 безработных граждан", - отметил Фролов.

Для участия в программе работодателю необходимо направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России", указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В министерстве региона рассказали "РГ", что наибольшее количество работодателей, пожелавших стать участниками программы, ведут свою деятельность в сфере торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве. Есть среди них и крупные предприятия - птицефабрика, мясокомбинат, металлургический завод.

Наиболее востребованы разнорабочий, тракторист, грузчик, уборщик производственных и служебных помещений, водитель автомобиля, подсобный рабочий, швея.

Вакансии

Требуется кассир на 100 тысяч

На портале по подбору специалистов SuperJob размещено 300 вакансий кассиров и кассиров-консультантов только в Новосибирской области с зарплатой от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

В дефиците воспитатели: именно в коронакризис стали популярны такие профессии, как онлайн-няня, онлайн-репетитор. Средняя зарплата в этой сфере - 25 тысяч рублей в месяц.

На Зарплате.ру отмечают, что из-за отсутствия мигрантов не снижается спрос на рабочий персонал. Гостиницы, столовые, рестораны и кафе в разных регионах безуспешно ищут работников без опыта работы для мытья котлов, кухонного инвентаря. Им готовы предоставлять питание и платить в среднем 28 тысяч рублей в месяц.

Растет спрос на курьеров. За год он увеличился в четыре раза, а среднее зарплатное предложение - в два раза. В Новосибирске курьер при полной занятости может зарабатывать до 65,5 тысячи рублей в месяц.

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