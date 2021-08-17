Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное

Граждане, пострадавшие от стихийных бедствий, будут получать выплаты по упрощенной схеме, а расходы на ремонт им возместят. Регионы же получат кредиты на эти цели. Такие поручения президент Владимир Путин дал по итогам совещания по ликвидации последствий пожаров и паводков. "РГ" публикует главные из них.

- До сентября правительство должно подготовить поправки, упрощающие предоставление пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера единовременной выплаты, а также выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилье в зоне ЧС.

- Кабмин представит предложения о краткосрочных бюджетных кредитах регионам для оперативных выплат пострадавшим и восстановления инфраструктуры.

- Кабмин подготовит предложения о возмещении гражданам расходов на ремонт жилья, пострадавшего в результате природных ЧС.

- Правительство представит предложения по увеличению софинансирования из федеральной казны восстановления объектов связи, инфраструктуры, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате чрезвычайной ситуации в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.

- До октября нужно определить порядок привлечения сил и средств МЧС к тушению лесных пожаров при установлении различных уровней реагирования на чрезвычайные ситуации.

- Будут утверждены детальные планы-графики по отдельным муниципалитетам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечено своевременное начало учебного года для школьников.

- К 15 октября нужно представить предложения о совершенствовании законодательства по ограничению строительства новых домов и капремонта в зонах постоянного затопления и подтопления, а также введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в указанных зонах.