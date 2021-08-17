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17.08.2021 10:47
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное

Текст: Кира Латухина
Граждане, пострадавшие от стихийных бедствий, будут получать выплаты по упрощенной схеме, а расходы на ремонт им возместят. Регионы же получат кредиты на эти цели. Такие поручения президент Владимир Путин дал по итогам совещания по ликвидации последствий пожаров и паводков. "РГ" публикует главные из них.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин заявил о беспрецедентных пожарах и паводках в России

- До сентября правительство должно подготовить поправки, упрощающие предоставление пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера единовременной выплаты, а также выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилье в зоне ЧС.

- Кабмин представит предложения о краткосрочных бюджетных кредитах регионам для оперативных выплат пострадавшим и восстановления инфраструктуры.

- Кабмин подготовит предложения о возмещении гражданам расходов на ремонт жилья, пострадавшего в результате природных ЧС.

- Правительство представит предложения по увеличению софинансирования из федеральной казны восстановления объектов связи, инфраструктуры, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате чрезвычайной ситуации в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.

- До октября нужно определить порядок привлечения сил и средств МЧС к тушению лесных пожаров при установлении различных уровней реагирования на чрезвычайные ситуации.

- Будут утверждены детальные планы-графики по отдельным муниципалитетам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечено своевременное начало учебного года для школьников.

- К 15 октября нужно представить предложения о совершенствовании законодательства по ограничению строительства новых домов и капремонта в зонах постоянного затопления и подтопления, а также введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в указанных зонах.

Потушены лесные пожары на площади 0,5 млн га
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