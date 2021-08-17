Путин наградил легендарного советского лыжника

29 декабря 1971 г. Чемпион мира в лыжной гонке на 30 км и в эстафете Вячеслав Веденин. Фото: Шандрин Виктор/Фотохроника ТАСС

Первый чемпион Олимпиады среди советских лыжников Вячеслав Веденин награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ о государственных наградах подписал президент.

Веденин отмечен за "большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу". Спортсмен стал двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом СССР. В этом году, 1 октября, он отметит юбилей - 80 лет.

Сейчас Веденин - почетный член Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". С госнаградой почетного гражданина Тульской области уже поздравил губернатор Алексей Дюмин, назвав знаменитого лыжника гордостью России.