Путин подписал поручения по ликвидации последствий природных ЧС

- Арендаторы и пользователи лесных участков будут нести ответственность за несоблюдение обязанности участвовать в тушении лесных пожаров.

- Из госказны будут выделены дополнительные средства на защиту граждан и территорий от негативного воздействия вод.

- До ноября на базе главных управлений МЧС по регионам будут организованы постоянные оперативные штабы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- К сентябрю будет создан механизм предоставления мер поддержки гражданам, утратившим жилье в результате повторных чрезвычайных ситуаций.

- На складах Росрезерва и региональных складах могут появиться комплекты для строительства быстровозводимых индивидуальных домов.

- До декабря будет увеличено число тех, кто занимается лесной охраной.

- Пройдет инвентаризация лесных участков с внесением сведений об их границах в Единый государственный реестр недвижимости.

- Губернаторам рекомендовано до декабря ограничить и запретить ведение деятельности в границах зон затопления и подтопления, в том числе запретить строительство новых объектов без инженерной защиты.