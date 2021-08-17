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17.08.2021 15:02
Рубрика: Власть

Путин подписал поручения по ликвидации последствий природных ЧС

Текст: Кира Латухина
До ноября будут созданы постоянные штабы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, кроме того, теперь арендаторы лесных участков будут нести ответственность за уклонение от тушения пожаров, а число работников лесохраны увеличится. Также будут ограничения на строительство в зонах постоянного подтопления. Президент РФ Владимир Путин подписал второй перечень поручений по ликвидации последствий паводков и пожаров в регионах. "РГ" публикует основные из них.
Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны РФ/ТАСС

- Арендаторы и пользователи лесных участков будут нести ответственность за несоблюдение обязанности участвовать в тушении лесных пожаров.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное

- Из госказны будут выделены дополнительные средства на защиту граждан и территорий от негативного воздействия вод.

- До ноября на базе главных управлений МЧС по регионам будут организованы постоянные оперативные штабы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- К сентябрю будет создан механизм предоставления мер поддержки гражданам, утратившим жилье в результате повторных чрезвычайных ситуаций.

- На складах Росрезерва и региональных складах могут появиться комплекты для строительства быстровозводимых индивидуальных домов.

- До декабря будет увеличено число тех, кто занимается лесной охраной.

- Пройдет инвентаризация лесных участков с внесением сведений об их границах в Единый государственный реестр недвижимости.

- Губернаторам рекомендовано до декабря ограничить и запретить ведение деятельности в границах зон затопления и подтопления, в том числе запретить строительство новых объектов без инженерной защиты.

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